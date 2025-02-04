Dev asteroid Dünya'ya çarpabilir! BM alarma geçti

04 Şubat 2025 07:58 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 08:02

Birleşmiş Milletler, Dünya'ya çarpma ihtimali bulunan bir asteroidi gözlem altına aldı. 2032 yılında gezegenimize en yakın noktaya ulaşacak dev gök cisminin yerküreye çarpması büyük bir felakete yol açabilir.

Birleşmiş Milletler'in (BM) son dönemdeki gündemlerinden biri de Dünya'ya çarpma ihtimali bulunan bir asteroid. BM gezegen savunma organizasyonları, 22 Aralık 2032’de dünyanın yakınından geçme olasılığı yüzde 99 olan buna karşın çarpa ihtimali de bulunan "2024 YR4" isimli dev göktaşını yakından takip ediyor.

2 UZMAN EKİP GÖREVDE

Bu kapsamda BM tarafından onaylanan iki uzman gruba görev verildi. Amerikan Uzay Dairesi NASA’nın başkanlığını yürüttüğü Uluslararası Asteroid Uyarı Ağı (IAWN) ve ESA’nın başkanlığını yürüttüğü Uzay Misyonu Planlama Danışma Grubu (SMPAG) bu hafta bir dizi toplantı gerçekleştirecek. Bu toplantılarda izlenecek adımlar belirlenecek.

Risk seviyesinin yüzde 1’in üzerinde kalması halinde SMPAG, BM’ye tavsiyelerde bulunacak ve olası müdahale yöntemlerini değerlendirecek.

"UYKULARIMI KAÇIRMIYOR AMA!.."

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) 2024 YR4’ün 22 Aralık 2032 tarihinde Dünya'ya çarpma olasılığını yüzde1,3 olarak hesapladı. Konuya ilişkin açıklama yapan İngiltere Kraliyet Astronomi Derneği'nden Dr. Robert Massey, "Bu durum beni endişelendirmiyor ve uyku kaçırtacak bir risk görmüyorum. Bu tür olaylar genellikle ek hesaplamalar yapıldığında riskin ortadan kalkmasıyla sonuçlanıyor. Ama yine de astronomlara yeterli kaynak sağlayarak bu tür tehditleri izlememiz ve gerektiğinde harekete geçmemiz önemli" dedi.

NÜKLEER BOMBA GÜCÜNDE PATLAMA!

Öte yandan risk çok büyük olmasa da 27 Aralık 2024’te keşfedilen ve çapı 40 ila 90 metre arasında olan 2024 YR4'ün Dünya'ya çarpması halinde nükleer bomba gücünde bir patlamaya neden olması muhtemel. Bu durum özellikle yoğun yerleşim alanlarında büyük yıkıma neden olabilir. Ancak bilim insanlarına göre asteroidin bir okyanusa veya ıssız bir bölgeye düşme olasılığı daha yüksek. Şu an için, olası bir çarpma noktası konusunda kesin bir tahminde bulunmak ise mümkün görünmüyor.

ÇARPACAĞI KESİNLEŞİRSE TEK ÇÖZÜM VAR!

Asteroidin Dünya'ya çarpmasının kesinleşmesi durumunda ise görünün tek çözüm senaryosu, bu gök cisminin rotasının bir insansız uzay aracıyla değiştirilmesi. 2022’de NASA’nın Dart misyonu, dünyayı tehdit etmeyen bir asteroidi başarıyla saptırarak bu teknolojinin mümkün olduğunu kanıtlamıştı.

ALARM SEVİYESİ 3

Bilim insanları şimdilerde teleskoplarla asteroidin büyüklük ve yörüngesini en doğru biçimde hesaplamaya çalışıyor. İtalya'daki Torino Etki Tehlike Ölçeği’ne göre YR4'ün çarpma riski seviyesi 3 olarak sınıflandı. Kesin bir çarpma riski ise 8, 9 veya 10 seviyeye ulaştığında ilan ediliyor. Buna karşın 3. seviye, asteroidin astronomlar ve kamuoyu tarafından dikkatle izlenmesi gerektiği anlamını taşıyor.

2004 yılında Apophis isimli bir asteroidin 2029’da Dünya'ya çarpma olasılığı yüzde 2,7 olarak hesaplanmıştı. Ancak sonraki ölçümler ve hesaplamalarla bu ihtimal sıfıra indirilmişti.