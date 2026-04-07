Dev fonlar yeniden sahaya iniyor: 55 milyar dolarlık alım sinyali

07.04.2026
10:44
Piyasalarda son dönemde yaşanan satış dalgası, özellikle sistematik fonların hisse senedi pozisyonlarını ciddi biçimde küçültmesine yol açtı. Ancak görünen o ki bu tablo uzun sürmeyebilir. Goldman Sachs Group Inc.’in işlem masası verilerine göre, bu yatırımcı grubunda yeniden alım yönünde bir hareket hazırlığı var.

Bankanın değerlendirmesine göre sistematik yatırımcılar önümüzdeki ay yaklaşık 55 milyar dolarlık net alım yapabilir. Bu tutarın yaklaşık 20 milyar dolarlık bölümünün ise ABD piyasalarına yönelmesi bekleniyor. Alımların bir anda değil, daha çok zamana yayılarak ve kademeli şekilde gelmesi öngörülüyor. İlk hafta için tahmin edilen giriş ise yaklaşık 5 milyar dolar.

 

SATIŞLARIN ARDINDAN GÖZLER YENİ YÖN ARAYIŞINDA

Goldman Sachs, hızlı tepki veren yatırımcı grubunun son bir ayda küresel hisse piyasalarında yaklaşık 240 milyar dolarlık satış yaptığını hesaplıyor. Bu gruba, emtia ticareti danışmanlarıyla volatiliteye duyarlı stratejiler de dahil.

Şimdi ise o sert satış sürecinin sonuna yaklaşıldığı ve tablonun yavaş yavaş tersine dönebileceği konuşuluyor. Bankanın yöneticilerinden Lee Coppersmith, mekanik talebin toparlanmaya başladığını belirtirken, asıl etkinin ay ortasına doğru daha net hissedilebileceğini söyledi. Yani kısa vadede temkinli ama dikkat çekici bir dönüş sinyali var.

S&P 500 İÇİN KRİTİK EŞİKLER ÖNE ÇIKIYOR

Goldman’ın modellemeleri, bundan sonrası için farklı senaryoları da ortaya koyuyor. Buna göre S&P 500 endeksinin bir ay içinde yüzde 8 yükselmesi halinde, sistematik fonların küresel ölçekte 220 milyar dolara kadar alım yapabileceği öngörülüyor. Bu alımın yarısından fazlasının ABD piyasalarına gitmesi bekleniyor.

Diğer tarafta daha kırılgan bir ihtimal de var. Endekste yüzde 10’luk yeni bir düşüş yaşanması durumunda, yaklaşık 110 milyar dolarlık ek satış baskısı oluşabileceği belirtiliyor. Açıkçası piyasanın yönü burada oldukça belirleyici olacak.

TEKNİK GÖRÜNÜMDE DİKKAT ÇEKEN BANT

Goldman Sachs’tan Paul Leyzerovich’e göre S&P 500’de 6.720-6.740 aralığı kritik bir teknik eşik olarak öne çıkıyor. Bu bandın aşılması durumunda, trend takip eden stratejiler açısından yeniden pozitif sinyal üretilebileceği değerlendiriliyor.

