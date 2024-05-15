Dev şirkette deprem! ChatGPT'yi geliştiren isim görevi bıraktı

15 May 2024 09:08 - Güncelleme : 15 May 2024 09:09

Yapay zeka sohbet botu ChatGPT, iki gün önce tanıtılan "GPT-4o" adlı yeni versiyonuyla tüm dünyanın dikkatini çekti. Bu tanıtımdan hemen sonra ilginç bir gelişme yaşandı. OpenAI'nın kurucu ortağı ve baş bilim insanı Ilya Sutskever istifa ettiğini duyurdu.

Microsoft'un 10 milyar dolardan fazla yatırım yaptığı OpenAI CEO'su Sam Altman, gelişmeyi sosyal medya hesabında şu ifadelerle duyurdu:

"Ilya ve OpenAI yollarını ayırıyor. Bu benim için çok üzücü. Ilya, kuşkusuz neslimizin en büyük beyinlerinden biri, alanımızın yol gösterici ışığı ve sevgili bir dosttur. Dehası ve vizyonu iyi biliniyor; sıcaklığı ve şefkati daha az biliniyor ama daha az önemli değil."

"OPENAI ONSUZ BU HALE GELEMEZDİ"

Altman, OpenAI'nın Sutskever olmadan bugünlere gelemeyeceğini vurguladığı açıklamasında, şirkete bugüne kadar kattıkları için Sutskever'e minnettar olduğunu ve birlikte başladıkları görevi tamamlamaya kararlı olduğunu dile getirdi ve şunları ekledi:

"Böylesine olağanüstü bir dehaya ve insanlık için en iyi geleceğe ulaşmaya bu kadar odaklanmış birine bu kadar uzun süre yakın olabildiğim için mutluyum."

YERİNE GEÇECEK İSİM BELLİ OLDU

Boşalan baş bilim insanı koltuğuna Jakub Pachocki'nin oturacağını duyuran Altman, "Jakub aynı zamanda kuşağımızın en büyük beyinlerinden biri. Bayrağı devraldığı için çok heyecanlıyım. En önemli projelerimizin çoğunu yürüttü ve AGI'nin herkese fayda sağlamasını sağlama misyonumuza doğru hızlı ve güvenli bir ilerleme kaydetmemize öncülük edeceğinden çok eminim" diye konuştu.