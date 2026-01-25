Dev veri sızıntısı alarmı: 149 milyon kullanıcı adı ve şifre ortaya saçıldı

Yeni yılın henüz ilk günlerinde siber güvenlik dünyasını sarsan bir gelişme yaşandı. 149 milyonun üzerinde çalınmış kullanıcı adı ve şifre içeren, yaklaşık 96 GB büyüklüğünde ham veriden oluşan bir veritabanı, internete tamamen açık halde bulundu. Üstelik veriler ne şifreliydi ne de herhangi bir koruma altındaydı. Yani isteyen herkesin erişebileceği durumdaydı.