Devletlerin siber güvenliği yapay zekaya emanet: Google Threat Intelligence tanıtıldı

07 May 2024 12:21 - Güncelleme : 07 May 2024 12:21

iOS 18 ile gelecek yapay zeka özellikleri sızdı: Siri çok daha yetenekli oluyor

iOS 18 ile gelecek yapay zeka özellikleri sızdı: Siri çok daha yetenekli oluyor

İnsanlar üretken yapay zekanın sahte fotoğraf yapmaktan ziyade gerçekten yararlı olan daha fazla kullanım alanını bulmaya çalışırken, Google ise bu teknolojiyi siber güvenliğe yönlendirmeyi ve devletler ile şirketleri dijital tehditlerden korumak için kullanmayı amaçlıyor.

Bu kapsamda, sohbet robotu Gemini ile desteklenen ve Gemini 1.5 Pro, siber güvenlik birimi Mandiant ve tehdit istihbarat sistemi VirusTotal'ı bir araya getiren "Google Threat Intelligence" hizmeti duyuruldu.

PROFESYONELLERE HİTAP EDECEK

Google Threat Intelligence, kişisel kullanımdan ziyade profesyonellere hitap edecek. Zaten teknoloji devinin bireysel Google hesaplarının tehdit altında olup olmadığını anlamayı sağlayan güvenlik kontrolü özellikleri ve 'Dark Web Taraması' gibi özellikleri bulunuyor.

Kurumsallara hitap edecek olan yeni hizmetin en önemli özelliği, Gemini 1.5 Pro sayesinde kötü amaçlı yazılım saldırılarını tersine mühendislik yöntemiyle çözmek için gereken süreyi olabildiğine azaltması.

Örneğin 2017 yılında ortaya çıkan ve hastanelerden okullara ve kullanıcılara kadar neredeyse etkilemediği alan kalmayan WannaCry virüsünün kodunu 34 saniyede çözdü.

SALDIRI GERÇEKLEŞMEDEN ÖNCE ÖZET SUNUYOR

Google Threat Intelligence'yi kullanan bir kurum / kuruluş, potansiyel bir saldırının kendisini nasıl etkileneceğini analiz edebilecek, böylece buna uygun şekilde hazırlık yapma fırsatı olacak.

Ayrıca düzenli olarak tehdit göstergeleri oluşturan ve potansiyel olarak zararlı olan grupları izleyebilen sistem, bu sayede siber güvenlik uzmanlarının erkenden aksiyon almalarını sağlayacak.

Model, verilen kodların kötü niyetli olup olmadığını analiz etmekle kalmayıp aynı zamanda bulguları uzmanlarının anlayacağı bir dille özetleyebiliyor.

Google Threat Intelligence şu anda test aşamasında olduğundan kullanıma açık değil. Google teknolojinin ne zaman piyasaya sürüleceğini açıklamadı. Tabii böylesine önemli bir teknoloji ücretsiz olmayacak. Fiyat bilgisinin önümüzde günlerde açıklanması bekleniyor.