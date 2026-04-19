“Devrimsel” batarya iddiası krize dönüştü: Donut Lab’a dolandırıcılık suçlaması

KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
19.04.2026
saat ikonu 11:22
|
GÜNCELLEME:
19.04.2026
saat ikonu 11:22
Finlandiya merkezli girişim Donut Lab, yılın başında duyurduğu katı hal batarya teknolojisiyle adından söz ettirmişti. Açıkçası, ortaya koyduğu rakamlar sektörde ciddi bir heyecan uyandırmıştı.

Şirket; 400 Wh/kg enerji yoğunluğu, 100 bin şarj döngüsü ömrü ve sadece 5 dakikada tam şarj gibi oldukça iddialı hedefler açıkladı. Üstelik bu teknolojinin 2026’nın ilk çeyreğinde üretime hazır olacağını da öne sürdü.

TEST SONUÇLARI TARTIŞMA BAŞLATTI

Donut Lab, daha sonra bağımsız testler yaptırdığını ve bazı sonuçların doğrulandığını duyurdu. Fakat dikkat çeken bir detay vardı: En kritik veriler, yani enerji yoğunluğu ve batarya ömrü gibi başlıklar paylaşılmamıştı.

İşte tam da bu noktada şüpheler büyümeye başladı.

Zira katı hal bataryalar yıllardır “geleceğin teknolojisi” olarak görülse de, henüz hem seri üretime uygun hem de mevcut çözümlerden net şekilde daha iyi olduğu kanıtlanabilmiş değil.

ESKİ BATARYA İDDİASI GÜNDEMDE

Gelişmeler bununla da sınırlı kalmadı. Donut Lab’ın üretim ortağı Nordic Nano’da daha önce Ticari İşler Direktörü olarak görev yapan Lauri Peltola, şirket hakkında suç duyurusunda bulundu.

Peltola’ya göre şirket, özellikle enerji yoğunluğu, batarya ömrü ve üretim kapasitesi konularında kamuoyunu yanıltmış olabilir.

Finlandiya’nın önde gelen gazetelerinden Helsingin Sanomat’ın haberine göre, incelenen şirket içi yazışmalar oldukça çarpıcı. İddiaya göre bağımsız testlere gönderilen batarya, aslında geliştirilmesi durdurulmuş eski bir versiyon.

Yeni nesil bataryanın ise hâlâ erken geliştirme aşamasında olduğu ve seri üretime hazır olmadığı öne sürülüyor. Bu durum, şirketin “üretime hazır teknoloji” açıklamasıyla doğrudan çelişiyor.

ŞİRKETTEN NET CEVAP: İDDİALAR ASILSIZ

Tüm bu suçlamalara karşı Donut Lab ve Nordic Nano cephesinden de açıklama geldi.

İki şirket, suç duyurusunun detaylarını bilmediklerini belirtirken, ihbarda bulunan kişinin teknik yeterliliğini de sorguladı. Ayrıca yatırımcıların yanıltıldığı yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetti.

Şirketler, açıklanan teknik verilerin arkasında durduklarını vurgularken, üçüncü taraf testlerin sürdüğünü ve yeni sonuçların bahar aylarında paylaşılacağını duyurdu.

Öte yandan Donut Lab, bu yıl içinde 1 gigawatt seviyesinde üretim kapasitesine ulaşmayı hedeflediğini de açıkladı.

