Diablo IV kısa süreliğine ücretsiz oldu: İşte oynamak için son tarih

22 Ağustos 2024 14:27 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 14:28

Blizzard Entertainment tarafından geliştirilen ve yayımlanan bir aksiyon rol yapma (ARPG) oyunu olan Diablo IV, Steam platformunda 49,99 dolar (yaklaşık 1700 TL) satılıyor.

Diablo serisinin dördüncü ana oyunu olan ve oyuncuların karanlık bir fantezi dünyasında şeytani güçlerle savaştığı, derin hikaye anlatımı ve zengin oynanış mekanikleriyle tanınan Diablo IV, 27 Ağustos 2024 tarihine kadar ücretsiz olarak oynanabilecek.

DIABLO IV, 5 GÜNLÜĞÜNE ÜCRETSİZ

Ücretsiz denemeye ek olarak Diablo IV'te indirim de mevcut. Steam kullanıcıları, normal değeri 49,99 dolar olan yapımın standart sürümünü yüzde 40 indirimle 29,99 dolara (yaklaşık 1020 TL) satın alabiliyor. Bu teklif ise 2 Eylül 2024'e kadar devam edecek.

Peki Diablo IV ücretsiz nasıl oynanır? İşte adımlar:

Buradaki bağlantı üzerinden oyunun Steam sayfasına ulaşın.

Oyunu Oyna seçeneğine basın.

İndirmevekurulum işlemlerini tamamlayıp oyunu ücretsiz deneyin.

Diablo IV, 6 Haziran 2023 tarihinde PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S ve Microsoft Windows platformlarında piyasaya sürüldü. Oyuncular, farklı karakter sınıflarını seçerek devasa açık dünyada düşmanlarla savaşabilir, görevler yapabilir ve diğer oyuncularla etkileşimde bulunabilir.