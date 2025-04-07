Dijital bağımsızlık için dev adım: Türkiye kendi GPS sistemini kuruyor

Türkiye, teknolojik ve stratejik bağımsızlığını pekiştirmek amacıyla uzayda tarihi bir adım atıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklanan 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi kapsamında, küresel sistemlere olan bağımlılığı azaltacak yerli ve milli bir Bölgesel Konumlama ve Zamanlama Sistemi hayata geçirilecek.

Türkiye, stratejik bağımsızlığını artırmak ve uzaydaki varlığını güçlendirmek adına önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklanan "2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi" kapsamında, Türkiye kendi Bölgesel Konumlama ve Zamanlama Sistemini hayata geçirecek.

Bu sistemle birlikte, ABD merkezli GPS gibi küresel konumlama sistemlerine olan bağımlılığın azaltılması hedefleniyor. Türkiye, kendi uyduları üzerinden yüksek hassasiyetli konum, navigasyon ve zamanlama verileri sağlayarak hem sivil hem de askeri alanlarda kritik işlevler üstlenecek.

KULLANIM ALANLARI ÇOK GENİŞ

Yeni sistemin kullanım alanları oldukça geniş. Askeri operasyonlarda güvenli iletişim ve konum takibi, sivil haberleşme altyapısının kesintisizliği, akıllı ulaşım sistemleri ve ve hassas tarım gibi alanlarda etkin rol oynaması bekleniyor.

Bu doğrultuda, ön fizibilite çalışması, atomik saat geliştirilmesi, mevcut sistemlerin dayanıklılığının artırılması, Uydu Tabanlı İyileştirme Sistemi çalışmaları ve nihai olarak Bölgesel Uydu Konumlama Sistemi kurulması adımlarının atılması öngörülüyor.

Ayrıca TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü ve Türkiye Uzay Ajansı işbirliğiyle üretilen rubidyum atomik saatinin prototipinin uzay kalifikasyon testleri devam ediyor. Küp uydu tasarımı da tamamlanarak alt sistemlerinin üretimi ve tedariki aşamasına gelindi. Bu çalışmalar, gelecekteki uydularda kullanılacak yerli ve milli atomik saatlerin geliştirilmesi ile özel sektör girişimlerine daha fazla katkıda bulunulması için önem taşıyor.

Öte yandan, milli navigasyon sistemi, arama motoru ve sosyal medya gibi dijital platformların yerli olarak geliştirilmesi, teknolojik bağımsızlığın güçlenmesi, dışa bağımlılığın azaltılması, ulusal veri güvenliğinin güçlendirilmesi ve bu platformlar aracılığıyla ortaya çıkan ekonomik faydanın yurt içinde kalması açısından önem arz ediyor. Söz konusu platformların yerli girişimciler tarafından hayata geçirilmesiyle bu alanlarda dışa bağımlılığın azaltılması planlanıyor.

Bu kapsamda, Türkiye'ye özgü ulaşım, şehir planlaması ve kültürel alanlardaki ihtiyaçları karşılayacak, aynı zamanda dijital dönüşüm sürecine katkı sağlayacak uluslararası mecrada bilinen ve kullanılan yerli bir harita ve navigasyon uygulaması geliştirilecek.

Dijital bağımsızlık ve güvenliğin sağlanması, yerel kullanıcıların korunması, eşit rekabetin tesisi ve altyapının güvence altına alınması öncelikleri doğrultusunda Türkçe büyük dil modeli ve yapay zeka destekli yeni nesil uygulamalar geliştirilmesi de amaçlanıyor.