'Dijital hafıza' çöktü! Internet Archive'e şok saldırı: 31 milyon kullanıcının verileri çalındı

10 Ekim 2024 10:43 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 10:49

Internet Archive büyük bir siber saldırıya uğrayarak 31 milyon kullanıcının e-posta adresleri, kullanıcı adları ve parolaları çalındı. Sitenin kurucusu Brewster Kahle, saldırının bir DDoS saldırısı olduğunu belirtirken hackerın saldırıyı neden düzenlediği de belli oldu.

Dünyanın en büyük dijital arşivlerinden biri olan Internet Archive büyük bir siber saldırıya uğradı. 31 milyon kullanıcının bilgilerinin çalındığı iddia edildi. Sitenin ana sayfasında kısa süreliğine görünen bir pop-up mesajıyla durum duyuruldu. Çarşamba günü yaşanan saldırının ardından web.archive.org ve Wayback Machine kapatıldı.

INTERNET ARCHIVE, 31 MİLYON KULLANICI VERİSİNİ KAPTIRDI

Kullanıcılar sitenin ana sayfasında beliren pop-up mesajında, "Internet Archive'in felaket bir güvenlik ihlali yaşadığı" yönünde uyarıldı. "Internet Archive'in çubuklar üzerinde çalıştığını ve felaket seviyesinde bir güvenlik ihlaline maruz kalacağını düşündünüz mü? Az önce oldu" ifadelerinin yer aldığı mesajda, hacker'ın 31 milyon kullanıcının hesabına ait verileri çaldığı belirtildi.

Siber güvenlik dünyasında bilinen bir platform olan Have I Been Pwned'ın (HIBP) yöneticisi Troy Hunt saldırıyı doğruladı. Hunt, hacker'ın kendisine 6.4 GB boyutunda bir veritabanı gönderdiğini ve bu veritabanında e-posta adresleri, kullanıcı adları ve parolalar bulunduğunu açıkladı. Kullanıcılar, HIBP'den bilgilerinin çalınıp çalınmadığını kontrol edebiliyor.

DDOS SALDIRISI DÜZENLENDİ

Internet Archive'in kurucusu Brewster Kahle olayla ilgili henüz kapsamlı bir açıklama yapmadı. Ancak X'ten yaptığı kısa bir paylaşımda sitenin bir Dağıtık Hizmet Reddi Saldırısı (DDoS) altında olduğunu ve ekibin siteleri düzeltmek için çalıştığını belirtti.

Arşivci Jason Scott da Mastodon platformunda, "Birisi Internet Archive'e DDoS saldırısı yapıyor, bu yüzden saatlerdir kapalıyız" ifadelerini kullandı. DDoS saldırıları, büyük bir internet trafiği oluşturarak web sitelerini veya uygulamaları işlevsiz hale getirmek amacıyla yapılır.

SALDIRIYI ÜSTLENEN KİŞİ: ABD, İSRAİL'E DESTEK VERİYOR

DDoS saldırılarının arkasında kimin olduğu henüz netleşmiş değil. Ancak teknoloji haber sitesi The Verge'e göre @Sn_darkmeta adlı bir X hesabı sorumluluğu üstlendi. Saldırının nedeni olarak ise ABD hükümetinin, İsrail'in Filistin'deki politikalarına verdiği desteği gösterdi.

INTERNET ARCHİVE NEDİR?

Internet Archive, 1996 yılında kurulan ve dijital dünyadaki web sayfalarının arşivlenmesini sağlayan bir kar amacı gütmeyen olarak öne çıkıyor. San Francisco merkezli olan platform, kullanıcıların eski web sayfalarını görüntülemelerine, dijital kitaplara, videolara ve diğer materyallere erişim sağlıyor.