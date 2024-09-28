Dijital içeriklere yeni düzenleme geliyor: "Satın Al" butonu kalkacak!

28 Eylül 2024 16:54 - Güncelleme : 28 Eylül 2024 16:55

ABD'de Kaliforniya eyaleti, dijital içerik satışlarında tüketici haklarını korumak amacıyla yeni bir yasa (AB 2426) hazırladı. Bu yasayla, dijital mağazalar müşterilere sadece bir lisans sattıklarını ve bu lisansın geri alınabileceğini açıkça belirtmek zorunda olacak. "Satın al" butonunun kullanılması yasaklanacak.

Günümüzde kitap, film, müzik, video oyunu gibi içerikler için "satın alma" kavramı çok değişti. Artık neredeyse her içerik dijital mecralar üzerinden tüketicilere sunuluyor; örneğin sanatçılar eskisi gibi kaset çıkarmak yerine müziklerini Spotify gibi platformlarda yayınlıyor, oyunlar ağırlıklı olarak Steam gibi mağazalarda kullanıcılarla buluşuyor.

DİJİTAL PLATFORMLARDAKİ 'SATIN ALMA' YANILGISI

Bu teknoloji, içeriklere ulaşmayı eski döneme kıyasla önemli ölçüde kolaylaştırsa da büyük bir dezavantajı beraberinde getirdi: "sahip olmak" kavramı yok oldu. Çoğu kişi fark etmese de Steam'den satın aldığınız bir oyuna kelimenin tam anlamıyla sahip olmuyorsunuz, yalnızca oyunu oynamak için lisans hakkı elde ediyorsunuz. Valve bu hakkı istediği zaman elinizden alabiliyor.

Kaliforniya'nın yeni yasası, tam da burada devreye girerek tüketicileri bu konuda bilinçlendirmeyi amaçlıyor. Kaliforniya Valisi Gavin Newsom'un imzaladığı bu yasa, dijital mağazaların, müşterilere içerik satın aldıklarında aslında sahip olmadıklarını, sadece geçici bir lisans aldıklarını açıklamalarını zorunlu kılacak.

MÜŞTERİLERİN DAHA BİLİNÇLİ OLMASI AMAÇLANIYOR

Gelecek yıl yürürlüğe girecek olan "AB 2426" sayılı yasa, dijital mağazaların "satın al" (buy, purchase) gibi terimleri kullanmasını yasaklayacak. Bu terimlerin kullanılması durumunda, mağazalar müşterilere satın aldıkları ürünün sınırsız erişim sağlamadığını açıkça belirtmek zorunda olacak. Bununla birlikte, müşterilere aslında satın aldıkları şeyin bir lisans olduğu ve bu lisansın herhangi bir zamanda geri çekilebileceği de vurgulanacak.

Dijital içerikle ilgili tüm kısıtlamaların listesi müşterilere sunulacak. Yasa, bu kurallara uymayan mağazaların yanlış reklam yapmaktan dolayı para cezasına çarptırılacağını öngörüyor.

BAZI PLATFORMLAR, YASADAN MUAF

Yeni düzenleme, "kalıcı çevrim dışı" içerik indirmesi sunan mağazaları kapsam dışı bırakacak. Buda, satın aldığınız içerikleri internet bağlantısı olmadan kullanabileceğiniz durumlarda yasadan etkilenmeyeceğiniz anlamına geliyor. Yasa özellikle, son dönemde dijital içeriklerini kullanıcıların hesaplarından silen PlayStation ve Ubisoft gibi şirketlere doğrudan bir cevap olarak ortaya çıktı.

Örneğin, Ubisoft geçtiğimiz nisan ayında, çevrim içi oyun The Crew'in sunucularını kapattıktan sonra oyuncuların hesaplarından oyunu silmişti. Benzer şekilde Sony, geçen yıl kullanıcıların PlayStation kütüphanelerinden satın aldıkları Discovery içeriklerini kaldırmayı planlamış, fakat tepkiler üzerine bu karardan geri adım atmıştı.