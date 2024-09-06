Dinozorlar döneminde Ay'da neler olduğu ortaya çıktı: 120 milyon yıl önce oluşmuş

06 Eylül 2024 00:01 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 00:10

Dünya'nın uydusu Ay'da dinozorların da yaşadığı 120 milyon yıl öncesi için büyük bir keşif yapıldı. Bilim insanlarının yaptığı incelemelerde 120 milyon yıl önce oluşan volkanik maddeler bulundu.

Ay'da yapılan bilimsel keşiflerde heyecan oluşturan bir tespit yapıldı. Çin'in bilim insanlarının yaptığı madde incelemelerinde 120 milyon önce oluşmuş volkanik maddeler olduğu tespit edildi.

Çin'in başkenti Pekin'de bulunan Çin Bilim Akademisi'nde bilim insanlarının Ay'dan topladıkları parçaları uzun dönem inceledi. Bir milyar yıldır volkanik hareket olmadığı sanılan Ay ile ilgili gerçek bambaşka çıktı. Dinozorların yaşam sürdürdüğü sürede Ay'da volkanik aktivite olduğu açıklandı.

"Chang'e 5 Uzay Aracı"nın yaklaşık 4 yıl önce Ay'dan topladığı örnekleri inceleyen araştırmacılar, örneklerde yaklaşık 120 milyon yıl önce oluşmuş cam parçaları buldu.

Dünya'ya gelen örneklerden 4'ünde bulunan yaklaşık 3 bin cam örneği inceleyen araştırmacılar, örneklerde yüksek derecede toryum da gözlemledi.

Araştırmacılar, örneklerin sülfür izotopları ve kimyasal yapıları yüzünden volkanik cam olduklarını belirterek, bu örneklerin element yapısı olarak daha önce Apollo görevinde getirilen örneklerdeki volkanik camlara benzer yapıda olduklarını ekledi.

Bu örneklerin 4,6 milyar yaşında olan Ayda 120 milyon yıl önce volkanik aktivite olduğunu gösterdiğini aktaran araştırmacılar, bu bulgunun Ayın varoluş sürecinin çoğunda volkanik olarak aktif olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Araştırma, "Science" dergisinde yayınlandı.