Dinozorların atası... 280 milyon yıllık semender benzeri canlı keşfedildi

03 Temmuz 2024 23:35 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 23:44

İlginç keşif: Bu dinazor Usain Bolt'tan daha hızlı koşuyor

İlginç keşif: Bu dinazor Usain Bolt'tan daha hızlı koşuyor

Bilim insanları, yaklaşık 10 yıl önce keşfedilen ve kafatası ile omurga kemiklerini de içeren fosillerin analizini tamamladı.

Nature dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, fosiller Namibya'da bulundu ve "Gaiasia jennyae" olarak adlandırıldı.

280 MİLYON YILLIK, 60 SANTİMETRE BOYUNDA...

Keşfedilen canlının yaklaşık 280 milyon yıl önce yaşadığı ve kafasının yaklaşık 60 santimetre olduğu belirlendi.

Araştırmacılar, semender benzeri canlının bataklık ve göllerin tabanında yaşadığını tahmin ediyor.

DİNAZORLARDAN 40 MİLYON YIL ÖNCE YAŞADIĞI KEŞFEDİLDİ

Gaiasia'nın, ilk dinozor türlerinden yaklaşık 40 milyon yıl daha yaşlı olduğu saptandı.

Araştırmanın yazarlarından Jason Pardo, bu canlının yaşının beklenenden çok daha eski olmasının şaşırtıcı olduğunu ifade etti.

Pardo ayrıca, Gaiasia'nın muhtemelen 40 milyon yıl önce nesli tükenmiş organizmalarla akraba olabileceğini belirtti.