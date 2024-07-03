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Dinozorların atası... 280 milyon yıllık semender benzeri canlı keşfedildi

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: Anadolu Ajansı
03 Temmuz 2024 23:35 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 23:44
Dinozorların atası... 280 milyon yıllık semender benzeri canlı keşfedildi

Bilim insanları 4 farklı örnekten aldığı bulguları inceleyerek ilk dinozor türlerinden 40 milyon yıl önce semender benzeri bir hayvanın yaşadığını keşfetti. 

Bilim insanları, yaklaşık 10 yıl önce keşfedilen ve kafatası ile omurga kemiklerini de içeren fosillerin analizini tamamladı.

Nature dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, fosiller Namibya'da bulundu ve "Gaiasia jennyae" olarak adlandırıldı.

280 MİLYON YILLIK, 60 SANTİMETRE BOYUNDA...

Keşfedilen canlının yaklaşık 280 milyon yıl önce yaşadığı ve kafasının yaklaşık 60 santimetre olduğu belirlendi. 

Dinozorların atası... 280 milyon yıllık semender benzeri canlı keşfedildi - 1. Resim

Araştırmacılar, semender benzeri canlının bataklık ve göllerin tabanında yaşadığını tahmin ediyor.

DİNAZORLARDAN 40 MİLYON YIL ÖNCE YAŞADIĞI KEŞFEDİLDİ 

Gaiasia'nın, ilk dinozor türlerinden yaklaşık 40 milyon yıl daha yaşlı olduğu saptandı.

Dinozorların atası... 280 milyon yıllık semender benzeri canlı keşfedildi - 2. Resim

Araştırmanın yazarlarından Jason Pardo, bu canlının yaşının beklenenden çok daha eski olmasının şaşırtıcı olduğunu ifade etti.

Pardo ayrıca, Gaiasia'nın muhtemelen 40 milyon yıl önce nesli tükenmiş organizmalarla akraba olabileceğini belirtti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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