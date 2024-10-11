Direksiyonu ve pedalları yok! Tesla, merakla beklenen robotaksi otomobili Cybercab'ı tanıttı

11 Ekim 2024 09:22 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 09:25

Tesla, Los Angeles'ta düzenlediği "We, Robot" etkinliğinde, sürücüsüz ve kablosuz şarj özelliklerine sahip yeni robotaksi aracı Cybercab modelini tanıttı. Direksiyonu ve pedalları olmayan araba, Elon Musk'ın açıklamasına göre 2027'den önce üretime geçecek. Peki teknik özellikleri ve fiyatı ne kadar?

Tesla, uzun süredir merakla beklenen otonom araç hamlesini ABD'nin Los Angeles şehrinde düzenlenen "We, Robot" başlıklı etkinlikte gözler önüne serdi. Şirketin CEO'su Elon Musk, yeni robotaksisi olan "Cybercab" modelini tanıttı.

TESLA CYBERCAB ÖZELLİKLERİ

Etkinliğin açılışında Musk, kelebek kapıları olan bir Cybercab'a bindi ve otomobil tarafından sahneye getirildi. Tasarımıyla dikkat çeken Cybercab, ön ve arka kısmındaki ışık şeritlerine ve derin jantlara sahip. Kapı kolları veya yan aynalarının olmamasıyla klasik araçlardan farklı bir görünüm sergiliyor.

Aracın iç tasarımı Tesla'nın Model 3 ve Model Y'de gördüğümüz minimalist dokunuşları yansıtıyor. Sadece iki koltuğun bulunduğu araçta ne direksiyon ne de pedallar mevcut. Tüm kontrol ise büyük bir dokunmatik ekran üzerinden sağlanıyor.

TESLA CYBERCAB, FİŞLE ŞARJ EDİLMEYECEK

Cybercab, diğer elektrikli araçlardan farklı olarak fişle şarj edilmiyor. Bunun yerine kablosuz veya endüktif şarj teknolojisi kullanıyor. Bu yenilik, aracın insan müdahalesi olmadan kendi kendini şarj etmesini kolaylaştırıyor. Etkinlikte ayrıca, Tesla'nın robotların Cybercab'in içini temizlediği ve ekranı sildiği görüntüler de izleyicilere sunuldu.

Musk, Cybercab'in kişisel kullanımın ötesine geçeceğini ve filo sahiplerinin bu araçlardan oluşan filolar kurarak, Uber veya Lyft benzeri platformlarda işletmelerinin mümkün olacağını belirtti.

Tesla, Cybercab ile "tamamen sürücüsüz ulaşıma" bir adım daha yaklaşsa da bu aracın, halka açık yollarda kullanıma sunulması için önlerinde büyük bir engel var. ABD güvenlik düzenlemeleri gereği Cybercab'in bazı tasarım unsurlarının yeniden gözden geçirilmesi gerekebilir.

TESLA CYBERCAB FİYATI NE KADAR?

Elon Musk, Tesla'nın Cybercab üretimine "2027'den önce" başlamayı hedeflediğini ve bu otonom aracın 30 bin doların altında bir fiyatla satışa sunulacağını açıkladı.