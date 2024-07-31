Diş ağrısını geçirmek için robot diş hekimi devrede! Dünyada ilk kez bir insan hastada denendi

31 Temmuz 2024 17:49 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 17:52

Diş hekimliği dünyasında devrim niteliğinde sayılabilecek bir gelişme yaşandı. ABD merkezli Perceptive tarafından geliştirilen yapay zeka destekli otomatik robot diş hekiminin, dünyada ilk kez bir insan üzerinde başarılı bir operasyon gerçekleştirdiği bildirildi.

Dentistry Today sitesinin haberine göre gelişmiş görüntüleme, yapay zeka ve robotik alanındaki yenilikçi teknolojileri bir araya getiren bu sistem, diş hekimlerine daha fazla hastaya bakma imkanı sunmayı hedefliyor.

ROBOT DİŞ HEKİMİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Perceptive, resmi sitesinde kendisini "Modern diş hekimliği ile tanışın" sloganıyla tanıtarak, geliştirdiği robotun normal bir diş doktorundan sekiz kat daha hızlı çalışabildiğini belirtti. Yapay zeka desteğiyle dinamik olarak çalışan robot, bir insanın gözetiminde görev yapıyor.

Robot, bir dişin kaplaması için hazırlanma sürecini iki saatten on beş dakikaya indirerek büyük bir zaman tasarrufu sağlıyor.

Perceptive Üst Yöneticisi (CEO) ve kurucusu Dr. Chris Ciriello, "Dünyanın ilk tam otomatik robotik dental prosedürünü başarıyla tamamladığımız için heyecanlıyız" diyerek bu önemli gelişmeyi duyurdu.

Henüz ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) onay almamış bu robot, diş hekimliği alanında yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Videoda da görülebileceği üzere, çok hassas bir CNC makinesi gibi çalışan robotun gelecekte daha yaygın kullanılacağı tahmin ediliyor.

DİŞ AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Memorial Sağlık Grubu'ndan alınan bilgiye göre, diş ağrısını geçirmek için oksijenli su, tuzlu su veya buğday çimi ile ağız gargarası yapmak, dişe karanfil yağı, vanilya özü veya sarımsak ezmesi sürmek ve ağrıyan yere soğuk kompres ya da buz torbası koyulabilir. Bunlara rağmen ağrı geçmiyorsa ve çok şiddetliyse diş hekimine görünmeyi ihmal etmemelisiniz.

DİŞ AĞRISINA İYİ GELEN İLAÇLAR

Diş ağrısına iyi gelen ilaçlar listesi ise kişiden kişiye değişebiliyor. Her insanın yaşamış olduğu diş ağrısının sebepleri farklı olacağından, tedavi yöntemi de farklıdır. Örneğin diş ağrınız, sıradan bir ağrı kesiciyle geçmesi mümkün olmayacak kadar şiddetliyse bunun için mutlaka bir hekime görünmeniz gerekebilir.