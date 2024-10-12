Diş doktoru korkusuna son: Evde kullanılabilen yeni kit, diş çürüğünü 5 dakikada tespit ediyor

12 Ekim 2024 14:52 - Güncelleme : 12 Ekim 2024 14:52

Çoğu kişi, şiddetli diş ağrıları çekse bile diş doktoru korkusundan dolayı hastaneye gitme k istemiyor. Biyomedikal mühendisi olan Merve Nur Şahin, tükürükle diş çürüklerini erken safhada tespit eden bir kit geliştirdi. Doktora gitmekten çekinenler için evde kolayca kullanılabilen kit, çürük risk seviyesini 5 dakika içinde tespit ediyor.

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Diş çürükleri, insanlarda en yaygın karşılaşılan ağız ve diş sağlığı problemlerinden bir tanesi olarak hem çocukları hem de yetişkinleri etkileyen ciddi bir sorun olarak biliniyor. Diş hekimlerine göre, yetersiz ağız hijyeni ve düzensiz diş muayeneleri gibi durumlar, çürüklerin erken dönemde fark edilmemesine ve zamanla diş kaybına varabilecek sonuçlara yol açabiliyor.

Biyomedikal mühendisi 24 yaşındaki Merve Nur Şahin, bu sorunu çözecek bir sistem geliştirdi. Diş çürüklerinin erken safhalarda tespit edilebileceği bir araç geliştirmek için kolları sıvayan Şahin, Doktor Öğretim Üyesi Ceren Türkcan danışmanlığında, yaklaşık 3 yıllık bir çalışma neticesinde "diş çürükleri erken tanı" kitini tasarladı.

TEKNOFEST'TE İLK 4'E GİRDİ

Merve Nur Şahin, sadece tükürükle diş çürüklerinin risk seviyesi hakkında bilgi veren projesiyle 2-6 Ekim'de Adana'da gerçekleştirilen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) Sağlık Teknolojileri Yarışması "Rota Hızlandırma Programı" kategorisinde ilk dörde girdi.

SERİ ÜRETİME GEÇMEK İSTİYOR

Şahin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, erken tanı kitinin kolay bir kullanıma sahip olduğunu belirtti. Projenin şu anda prototip aşamasında olduğunu ifade eden Şahin, kitin eczanelerden ve diş hekimlerinden temin edilebilmesi için seri üretime geçmek istediğini sözlerine ekledi.

TÜKÜRÜK YETİYOR

Prototipin tükürük sıvısıyla çalıştığını belirten Merve Nur Şahin, hazırladıkları kimyasal bir solüsyona bireylerin tükürdüklerini ve çözelti karışımı hazırlandığını anlattı. "Bu tükürüğü ardından hazırlamış olduğumuz yüzeye damlattıktan sonra 5 dakika içerisinde risk seviyesi hakkında bilgi sahibi olunabiliyor" diyen Şahin, kullanıcıların kiti evde, iş yerlerinde, otururken veya film izlerken uygulayabileceklerini ve bunun çok büyük bir avantaj olduğunu ifade etti.

Şahin'in açıklamasına göre kit, çürük seviyesini iki çizgi üzerinden ifade ediyor: Çizgilerin ikisinde renklenme görülmesi, yüksek çürük risk seviyesi anlamına geliyor ve bu da kullanıcıya önlem alması gerektiğine dair geri bildirim veriyor. Tek çizgi negatif olduğunu gösteriyor.