Discord uygulamasından sonra sıra Twitch'e geliyor! Bakan Uraloğlu sinyali verdi

09 Ekim 2024 16:43 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 16:43

Toplumsal yapının temeliyle oynayan, çocuk istismarı ve kadına şiddete yönelik paylaşımları yapan gruplar sosyal medya platformlarında tek tek tespit ediliyor. Tehlike saçan sosyal medya platformlarına engelleme getiriliyor. Discord uygulamasına erişim engeli getirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu bu kez Twitch'i işaret etti.

Son dakika | Bakan Uraloğlu'ndan Discord ile ilgili açıklama: Kapattık diye acayip bir memnuniyet var

Son dakika | Bakan Uraloğlu'ndan Discord ile ilgili açıklama: Kapattık diye acayip bir memnuniyet var

İkbal Uzuner​ ve Ayşenur Halil​'i öldüren sur canisi Semih Çelik​ olayı sonrası gözler incel​ terimine çevrildi. Kadınlara şiddeti savunan grup sosyal medya platformlarında tehlike saçıyor. Incel grupları, "involuntary celibate" yani "istemsiz bekârlar" teriminden türedi ve genellikle romantik ilişki kurma konusunda zorluk yaşayan bireylerden oluşuyor.

Çocuk istismarı ve kadına şiddeti savunan gruplar Discord uygulaması adı altında birleşmişti. ABD merkezli iletişim platformu Discord'a, Türkiye'de mahkeme kararıyla erişim engeli getirildi. Discord’un kapatılmasının yankıları sürerken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu bir sosyal medya platformunun daha kapatılabileceğine yönelik sinyali verdi.

SIRA TWİTCH'E GELİYOR!

Uraloğlu, Discord'a yönelik erişim engelini getirildiğini hatırlatarak, başka bir yayın platformu olan Twitch ile ilgili de toplumu korumak için her türlü adımı atmaktan çekinmeyeceklerini söyledi.

Discord'un tamamen kapalı bir sistem olduğunu söyleyen Uraloğlu, "Bizim güvenlik birimlerimiz orada her türlü sorgulamayı yapamıyorlar. Bize şikayet gelmesi olayında biz müdahil olabiliyoruz" şeklinde konuştu.

DISCORD’UN KAPATILMA NEDENİNİ AÇIKLADI

Discord gibi platformların toplum tarafından kapatılmalarının talep edildiğini dile getiren Uraloğlu, "Bugün bütün toplum kesimlerinde beraber hareket etmemiz gerekiyor. Discord'ta kendi bilgilerinin IP adresleri dahil bizim güvenlik birimlerimizle paylaşmayı reddettiği için biz erişim engeli getirdik" dedi.

"Bazı şeyleri ancak öğrendiğimizde müdahale edebiliyoruz" diye konuşan Uraloğlu, her şeyi denetleme imkanlarına sahip olmadıklarını belirterek "Discord'u kapattık ve büyük bir memnuniyet var" değerlendirmesinde bulundu.