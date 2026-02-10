Discord’dan Türkiye için kritik adım: Yaş ve kimlik doğrulama geliyor

MART AYINDAN İTİBAREN ZORUNLU OLACAK

Discord’un açıklamasına göre Mart ayı itibarıyla platformdaki tüm özelliklere erişim için yaş doğrulaması şart olacak. Doğrulama yapmayan kullanıcılar otomatik olarak 18 yaş altı kabul edilecek ve hesapları ciddi kısıtlamalara tabi tutulacak.

Aslında bu uygulama tamamen yeni değil. Discord, benzer sistemi daha önce İngiltere ve Avustralya’da devreye almıştı. Önümüzdeki ay itibarıyla ise bu uygulama küresel ölçekte hayata geçirilecek.