Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Discord’dan Türkiye için kritik adım: Yaş ve kimlik doğrulama geliyor

Şubat 10, 2026 11:28
1
Discord’dan Türkiye için kritik adım: Yaş ve kimlik doğrulama geliyor

Çocukların güvenliği gerekçesiyle Türkiye’de erişime kapatılan Discord, yüz tanıma ve kimlik doğrulama zorunluluğunu devreye alıyor. Yeni sistemin, erişim yasağının kaldırılması için önemli bir eşik olması bekleniyor.

2
Discord’dan Türkiye için kritik adım: Yaş ve kimlik doğrulama geliyor

Çocuklara yönelik uygunsuz içeriklere ev sahipliği yaptığı gerekçesiyle 9 Ekim 2024’ten bu yana Türkiye’de erişime kapalı olan Discord, uzun süredir beklenen adımı atmaya hazırlanıyor. Şirket, platformdaki çocuk güvenliğini artırmak amacıyla yaş ve kimlik doğrulamasını zorunlu hale getireceğini duyurdu.

Bu adım, Discord’un bugüne kadar attığı en radikal güvenlik hamlelerinden biri olarak değerlendiriliyor. Amaç net: Yaş sınırlarını daha sıkı denetlemek ve zararlı içeriklerin önüne geçmek.

3
Discord’dan Türkiye için kritik adım: Yaş ve kimlik doğrulama geliyor

MART AYINDAN İTİBAREN ZORUNLU OLACAK

Discord’un açıklamasına göre Mart ayı itibarıyla platformdaki tüm özelliklere erişim için yaş doğrulaması şart olacak. Doğrulama yapmayan kullanıcılar otomatik olarak 18 yaş altı kabul edilecek ve hesapları ciddi kısıtlamalara tabi tutulacak.

Aslında bu uygulama tamamen yeni değil. Discord, benzer sistemi daha önce İngiltere ve Avustralya’da devreye almıştı. Önümüzdeki ay itibarıyla ise bu uygulama küresel ölçekte hayata geçirilecek.

4
Discord’dan Türkiye için kritik adım: Yaş ve kimlik doğrulama geliyor

YAŞ DOĞRULAMA NASIL YAPILACAK?

Yetişkin olduğunu kanıtlamak isteyen kullanıcılardan iki yöntemden biri istenecek:

Yüzün net şekilde göründüğü kısa bir video

Resmi bir kimlik belgesinin fotoğrafı

Discord, bu verilerin doğrulama sürecinde yalnızca cihaz üzerinde işlendiğini ve işlem tamamlandıktan sonra otomatik olarak silindiğini vurguluyor. Yani şirket tarafında kalıcı bir veri saklanmayacağı belirtiliyor. Doğrulama yapmayanlar ise sistem tarafından “çocuk kullanıcı” olarak sınıflandırılacak.

5
Discord’dan Türkiye için kritik adım: Yaş ve kimlik doğrulama geliyor

18 YAŞ ALTI HESAPLARA HANGİ KISITLAMALAR GELİYOR?

Yaş doğrulamasını tamamlamayan veya 18 yaşın altında olduğu belirlenen hesaplar için bir dizi sınırlama devreye girecek:

Yaş sınırı olan sunuculara ve NSFW etiketli içeriklere erişim kapatılacak.

Sunuculardaki Stage (sahne) alanlarına yalnızca 18 yaş üstü kullanıcılar çıkabilecek.

Arkadaş olmayan kişilerden gelen mesajlar ayrı bir klasörde gösterilecek.

Tanımadık kişilerden gelen arkadaşlık istekleri için ek uyarılar sunulacak.

6
Discord’dan Türkiye için kritik adım: Yaş ve kimlik doğrulama geliyor

Bu kısıtlamalarla birlikte, özellikle çocuk kullanıcıların platformda daha kontrollü bir deneyim yaşaması hedefleniyor.

Discord’un bu hamlesi, Türkiye’deki erişim yasağının kaldırılması ihtimalini yeniden gündeme taşıdı. Mart ayıyla birlikte yaş doğrulama sisteminin aktif hale gelmesi, çocukların korunması ve zararlı içeriklerin sınırlandırılması konusunda önemli bir adım olarak görülüyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.