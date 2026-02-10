Discord’dan Türkiye için kritik adım: Yaş ve kimlik doğrulama geliyor

Kategoriler
Çocukların güvenliği gerekçesiyle Türkiye’de erişime kapatılan Discord, yüz tanıma ve kimlik doğrulama zorunluluğunu devreye alıyor. Yeni sistemin, erişim yasağının kaldırılması için önemli bir eşik olması bekleniyor.
Çocuklara yönelik uygunsuz içeriklere ev sahipliği yaptığı gerekçesiyle 9 Ekim 2024’ten bu yana Türkiye’de erişime kapalı olan Discord, uzun süredir beklenen adımı atmaya hazırlanıyor. Şirket, platformdaki çocuk güvenliğini artırmak amacıyla yaş ve kimlik doğrulamasını zorunlu hale getireceğini duyurdu.
Bu adım, Discord’un bugüne kadar attığı en radikal güvenlik hamlelerinden biri olarak değerlendiriliyor. Amaç net: Yaş sınırlarını daha sıkı denetlemek ve zararlı içeriklerin önüne geçmek.
Discord’un açıklamasına göre Mart ayı itibarıyla platformdaki tüm özelliklere erişim için yaş doğrulaması şart olacak. Doğrulama yapmayan kullanıcılar otomatik olarak 18 yaş altı kabul edilecek ve hesapları ciddi kısıtlamalara tabi tutulacak.
Aslında bu uygulama tamamen yeni değil. Discord, benzer sistemi daha önce İngiltere ve Avustralya’da devreye almıştı. Önümüzdeki ay itibarıyla ise bu uygulama küresel ölçekte hayata geçirilecek.
Yetişkin olduğunu kanıtlamak isteyen kullanıcılardan iki yöntemden biri istenecek:
Yüzün net şekilde göründüğü kısa bir video
Resmi bir kimlik belgesinin fotoğrafı
Discord, bu verilerin doğrulama sürecinde yalnızca cihaz üzerinde işlendiğini ve işlem tamamlandıktan sonra otomatik olarak silindiğini vurguluyor. Yani şirket tarafında kalıcı bir veri saklanmayacağı belirtiliyor. Doğrulama yapmayanlar ise sistem tarafından “çocuk kullanıcı” olarak sınıflandırılacak.
Yaş doğrulamasını tamamlamayan veya 18 yaşın altında olduğu belirlenen hesaplar için bir dizi sınırlama devreye girecek:
Yaş sınırı olan sunuculara ve NSFW etiketli içeriklere erişim kapatılacak.
Sunuculardaki Stage (sahne) alanlarına yalnızca 18 yaş üstü kullanıcılar çıkabilecek.
Arkadaş olmayan kişilerden gelen mesajlar ayrı bir klasörde gösterilecek.
Tanımadık kişilerden gelen arkadaşlık istekleri için ek uyarılar sunulacak.
Bu kısıtlamalarla birlikte, özellikle çocuk kullanıcıların platformda daha kontrollü bir deneyim yaşaması hedefleniyor.
Discord’un bu hamlesi, Türkiye’deki erişim yasağının kaldırılması ihtimalini yeniden gündeme taşıdı. Mart ayıyla birlikte yaş doğrulama sisteminin aktif hale gelmesi, çocukların korunması ve zararlı içeriklerin sınırlandırılması konusunda önemli bir adım olarak görülüyor.