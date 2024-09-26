Disney+'ta hesap paylaşımı bitti: Ekstra üye fiyatlandırması hakkında bilinmesi gerekenler

26 Eylül 2024 10:22 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 10:53

Disney+, şifre paylaşımını engelleyerek kullanıcıların yalnızca haneleri dışındaki kişiler için "ekstra üye" özelliğini devreye soktu. Bu özellik için ayrı bir ücret talep ediliyor. Ekstra üye, sadece bir profil oluşturulmasına izin veriyor ve bu profil üzerinden yalnızca bir cihazda içerik izlenebiliyor. İşte detaylar!

Disney+, son dönemdeki gelişmeleriyle dikkat çekiyor. Şirket, eylül ayı itibarıyla şifre paylaşımını engellemeye yönelik radikal bir adım atacağını duyurmuştu. Bu değişiklikle birlikte ortak hesap kullanmak isteyen kullanıcılar için yeni bir ücretlendirme sistemi devreye girdi. Disney+ "Ekstra üye" özelliği nedir, fiyatı ne kadar?

DISNEY+, EKSTRA ÜYE ÖZELLİĞİ NEDİR?

Disney'in ekstra üye özelliği, Disney+ kullanıcılarının, hanelerinin bir parçası olmayan aile üyelerini veya arkadaşlarını üyeliğine eklemelerine izin veriyor. Bir Disney+ üyeliğine yalnızca bir tane yalnızca ekstra üye profiline sahip olabiliyor. Bu kişinin de hane dışında dışında olması gerekiyor.

DISNEY+, EKSTRA ÜYE FİYATI

Disney+'ın Türkiye'deki resmi internet sitesinde yapılan güncellemeye göre, hesap paylaşımı yaparak "ekstra üye" almak isteyen kullanıcıların aylık olarak 134,99 TL ödemesi gerekecek. Bu rakam, bireysel abonelik fiyatıyla aynı. Yani eğer bir kullanıcı tek başına Disney+ hesabı almak isterse yine aynı tutarı ödüyor.

Bu değişiklik, kullanıcılar arasında tartışmalara yol açtı. Birçok kişi, hesap paylaşımının artık tamamen mantıksız hale geldiğini dile getiriyor. Özellikle aileler ve arkadaş grupları, daha önceki sistemde ortaklaşa ödeme yaparak fiyat tasarrufu sağlarken, yeni düzenleme ile bu avantajların kaybolduğunu düşünüyor.

AYNI SİSTEM, YILLIK ABONELİKLERDE DE GEÇERLİ

Disney+'ın belirttiğine göre, kullanıcılar yıllık Disney Plus üyeliğine sahip olsalar bile ekstra üye fiyatını hesap sahibi ödeyecek. Ayrıca ekstra üye tek bir profiller sınırlı olacak, bu profil üzerinden yalnızca bir cihazda içerik izleyebilecek ve indirebilecek.

Şirket, ekstra üye özelliğini "Sizinle aynı Hanede olmasalar bile aylık 134,99 TL karşılığında Disney+'ın keyfini aileniz ve arkadaşlarınızla birlikte çıkarın" ifadeleriyle duyurdu.