DLSS 4.5 krizi derinleşiyor: Nvidia kararlı sürümü sessizce erteledi

Bu sessiz revizyon, yazılımın henüz hazır olmadığı yönündeki soru işaretlerini daha da artırdı. Özellikle güncellemeyi yakından takip eden kullanıcılar için bu belirsizlik can sıkıcı bir hâl almış durumda.

DLSS 4.5 HÂLÂ BETA AŞAMASINDA

Şu an itibarıyla DLSS 4.5 Super Resolution özelliklerini denemek isteyenlerin beta sürümüne geçmesi şart. Nvidia App 11.0.6 beta, DLSS 4.5’i oyun bazında ya da sistem genelinde zorlamaya izin veren DLSS Override – Model Presets seçeneğini sunuyor.