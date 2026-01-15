Menü Kapat
DLSS 4.5 krizi derinleşiyor: Nvidia kararlı sürümü sessizce erteledi

Ocak 15, 2026 11:20
Nvidia’nın büyük umutlarla duyurduğu DLSS 4.5 için beklenen kararlı sürüm yine gelmedi. Güncelleme sessiz sedasız ertelenirken, kullanıcılar hâlâ beta sürümle yetinmek zorunda.

Nvidia cephesinde DLSS 4.5 tartışmaları bir süredir gündemden düşmüyor. Beklenti, Super Resolution override seçeneklerini beta dışına taşıyacak Nvidia App 11.0.6 kararlı sürümünün 13 Ocak’ta yayınlanması yönündeydi. Ancak bu tarih geldi geçti. Resmi GeForce blogundaki ifade de dikkat çekici biçimde değiştirildi; net bir gün yerine sadece “önümüzdeki hafta” denildi.

Bu sessiz revizyon, yazılımın henüz hazır olmadığı yönündeki soru işaretlerini daha da artırdı. Özellikle güncellemeyi yakından takip eden kullanıcılar için bu belirsizlik can sıkıcı bir hâl almış durumda.

DLSS 4.5 HÂLÂ BETA AŞAMASINDA

Şu an itibarıyla DLSS 4.5 Super Resolution özelliklerini denemek isteyenlerin beta sürümüne geçmesi şart. Nvidia App 11.0.6 beta, DLSS 4.5’i oyun bazında ya da sistem genelinde zorlamaya izin veren DLSS Override – Model Presets seçeneğini sunuyor.

Burada “Latest” ayarı yeni Super Resolution modelini temsil ederken, Model M varsayılan seçenek olarak kalıyor. Model L ise alternatif bir profil olarak sunulmuş durumda.

Ancak işin kritik kısmı tam da burada başlıyor. Beta sürümle birlikte bazı kullanıcılarda performans sorunları yaşandığı yönündeki geri bildirimler, Nvidia’nın frene basmasının temel nedeni olabilir.

DENETİM MASASI’NDAN UYGULAMAYA TAŞINAN AYARLAR

Beta güncellemesi sadece DLSS ile sınırlı değil. Nvidia Denetim Masası’ndaki bazı işlevler de yavaş yavaş Nvidia App içine alınıyor. Nvidia Surround ayarları, bezel düzeltme seçenekleri, kısayol tuşları, dizüstü sistemler için genişletilmiş Advanced Optimus raporlaması ve yeniden başlatmaya kadar hız aşırtmayı kapatan Debug Mode bu değişiklikler arasında.

Bu geçiş süreci, uzun vadede daha sade bir kontrol yapısı vaat etse de şu aşamada kullanıcı deneyimi açısından biraz karmaşaya yol açmış gibi duruyor.

RTX 2000 VE 3000 SERİLERİ MERCEK ALTINDA

Özetle Nvidia, DLSS 4.5’i yazılım tarafında hâlâ beta sürecinde tutuyor ve kararlı sürümü öteliyor. Özellikle RTX 2000 ve RTX 3000 serilerinde dile getirilen performans sorunları düşünüldüğünde, bu karar pek de sürpriz sayılmaz.

