Doğada çözünemeyen ambalaj atıkları yerli çözüm ile ekonomiye kazandırılacak

26 Haziran 2024 10:35 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 10:37

Hitit Üniversitesi, doğada çözünemeyen ilaç ve gıda sanayisinde üretilen plastik ve alüminyum ambalaj atıklarının geri dönüşümü için adım atarak bu atıkların geri kazanılmasını hedefliyor. Bu kapsamda, üniversite - sanayi işbirliği modeliyle tamamen yerli ve milli imkânlarla geliştirilmiş özel bir makine geliştiriliyor.

Hitit Üniversitesi ve İZA Makina işbirliğinde yürütülen proje ile özellikle ilaç ve gıda sanayisinde ambalaj ürünü olarak kullanılan blister petlerdeki plastik ve alüminyum ayırt edilecek. Geliştirilecek cihaz ile yılda yaklaşık 100 bin ile 200 bin ton arası atık ürünün geri dönüşümü sağlanarak tekrar sanayiye ve ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.

PROJEYİ ULUSLARARASI ANLAMDA TİCARİLEŞTİRMEYİ HEDEFLİYORLAR

Proje hakkında açıklamalarda bulunan Hitit Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Fatih Işık, yeşil sanayi, üniversite-sanayi iş birliği kapsamında yeni bir ürün geliştirmeyi ve sadece Türkiye için değil uluslararası anlamda da ticarileşmiş bir ürün haline getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Hitit Üniversitesinin 'Makine ve İmalat Teknolojileri' alanında ihtisaslaşan tek üniversite olduğunu ifade eden Prof. Dr. Işık, Çorum sanayisine destek vermek amacıyla bir projeyi daha hayata geçirdiklerinin belirterek, ürünün geri dönüşüm sanayisine önemli ölçüde katkı sağlayacağını vurguladı.

Geliştirecekleri makinede güçlü bir otomasyon sistemi kuracaklarını açıklayan Prof. Dr. Işık, bu sayede yılda yaklaşık 100 bin ile 200 bin ton arası oluşan bu ürünün çıkışında elde edilen, geri dönüştürülemeyen ürünü bu makineyle geri dönüştürülebilir yaparak tekrar sanayiye ve ekonomiye kazandırmış olacaklarını vurguladı.

Projenin, özellikle Türkiye'deki sıfır atık projesi kapsamında da değerlendirildiğinde milli ve yerli olması sebebiyle gerçekten güzel bir çıktı olacağına inandıklarını belirten Işık, şöyle konuştu:

"Özellikle bu tip ürünlerde geri dönüşüm süreci hem makine hem otomasyon anlamında ciddi bir Ar-Ge çalışması gerekiyor. Plastikçiler içerisinde alüminyum olduğu için ürünü almıyor. Alüminyumcular ise içerisinde plastik olduğu için ürünü almıyor. Amaç bunları ayırt ederek hem plastikçilerin kullanabileceği hem de alüminyum sektörünün kullanabileceği ham maddeyi elde etmek. Burada yapacağımız işlem aslında fiziksel bir sürecin otomasyon süreciyle birleştirilmesinden geçmekte. Bunu ayırt ettiğimiz zaman bu tip ürünleri ayırt ettiğimiz zaman sonuçta plastik sektörü de kazanmış olacak, alüminyum sektörü de kazanmış olacak."

"GERİ DÖNÜŞÜMÜN SAĞLANMASI İÇİN AYIRT EDİLMESİ GEREKİYOR"

Bu tip ürünlerin doğada çözünemediğinden dolayı uzun yıllar benzer bir şekilde kaldığını ve doğaya zarar verdiğini ifade eden Işık, geri dönüşümün sağlanması için mutlaka ayırt edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Sıfır atık ve yeşil dönüşüm kavramının önemine dikkat çeken Işık, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bizim bu plastik ve alüminyumu ayırt ederek hem plastik ham maddesi hem de alüminyum ham maddesi elde etmemiz gerekiyor. Bunun sonucunda doğaya verilen zarar tamamen ortadan kalkmış olacak aynı zamanda ekonomik gösterge de ortaya çıkmış olacak. Tabi bunun birçok ayağı da olacak. Sıfır atık kavramı çok önemli. Yeşil dönüşüm kavramı çok önemli. Tabi bu tip durumlarda sadece ülkemiz için değil dünya çapında da oluşan bu atıkların bertaraf edilmesinde Hitit Üniversitesi olarak katkımızın olması da bizim için çok önemli bir sonuç olacağını düşünüyorum."

İZA Makine Yönetim Kurulu Başkanı İzzettin Akıllı, "Üniversite-sanayi iş birliği konularında ciddi adımlar atarak somut projelerle, dünyadaki yeşil projelerle temas etmek istiyoruz." dedi.

Bu doğrultuda Blister Petlerin geri dönüşümü projesini hayata geçirdiklerini ifade eden Akıllı, ciddi bir Ar-Ge süreci başlattıklarını ve dünyada yeşil dönüşümü hızlandırmayı ve karbon emisyonunu azaltmayı amaçladıklarını belirtti.

GELECEĞİN GERİ DÖNÜŞÜM TEKNOLOJİSİNİ ÜRETMEK İSTİYORLAR

Hitit Üniversitesi ile gerek teknik alt yapısı, gerekse de akademik açıdan ortak bir çalışma kültüründe buluşup, geleceğin geri dönüşümünün teknolojisini üretmeye çalıştıklarını kaydeden Akıllı, şu bilgileri paylaştı:

"Bu bizim için çok kıymetli. Çünkü geri dönüşüm sektörü teknolojiye aç bir sektör ve biz bunun bilincindeyiz, üniversitemiz de bunun bilincinde. Gerek akademik açıdan, gerek sanayi açısından ortak bir kültürde buluşup Ar-Ge projeleri ve sonrasında seri üretim, ticarileşme kısmında da beraber ilerleyerek ortaya somut çözümler üretmeye çalışıyoruz. Sıfır atık bizim hedefimiz. Dünyadaki insan sağlığına, atmosfere, doğaya zararı olan her hangi bir materyalleri geri dönüşüme kazandırıp, katma değeri verimli daha yeni bir ürün haline getirmeye çalışıyoruz. İZA Makine olarak biz bunun bilincindeyiz. Hitit Üniversitesi de bunun bilincinde. Bu yüzden ortak çalışma alanlarında küresel bazdaki bu tür sorunları çözmek için beraber ilerliyoruz."