Dolandırıcı siteler, yeni girişimle tarih olacak! Counterfake, sahte satıcıları bir bir avlıyor

06 Ekim 2024 13:53 - Güncelleme : 06 Ekim 2024 13:53

TEKNOFEST'te tanıtılan Counterfake adlı girişim, dolandırıcı siteler ve e-ticaret platformlarındaki sahte ürünleri yapay zeka ile tespit ederek satıştan kaldırılmasını sağlıyor. Bir yıl içinde 17 markayla anlaşan girişim, 1 milyondan fazla sahte ürünü piyasadan sildi.

Sahte ürünlerin ve dolandırıcıların adeta cirit attığı dijital platformlarda, güvenli bir alışveriş ortamı oluşturmak her geçen gün daha da zorlaşıyor. İşte tam da bu noktada, sahtecilikle mücadelede yeni bir dönemi başlatan bir girişim karşımıza çıkıyor: Counterfake.

COUNTERFAKE, SAHTE İLANLARI TESPİT EDİYOR

Tüketiciler, sosyal medya ve e-ticaret sitelerinden alışveriş yaparken sıklıkla sahte ürün satıcılarıyla karşı karşıya kalıyor. Markalar de bu durumdan maddi kayıplarla çıkabiliyor. Adana'da düzenlenen TEKNOFEST'te tanıtılan yapay zeka destekli marka koruma girişimi olan Counterfake, internette sahte ürünleri buluyor ve satıştan kaldırılmasını sağlıyor.

Girişim, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Özyeğin Üniversitesi Girişim Fabrikası desteğiyle geçen yıl hayata geçirildi. Firma, TEKNOFEST Ankara'daki "Girişimcilik Yarışması"nda birinci seçilen projeyi, Şampiyonlar Ligi Etkinlik Alanı'na kurduğu stantta ziyaretçilere anlatıyor.

Edinilen bilgilere göre, Counterfake platformlardaki ilanları kısa bir süre içinde tarayabiliyor. Bu ilanlar arasından sahte olanların kaldırılmasını sağlıyor. Hem markayı hem de tüketicileri korumuş oluyor.

17 MARKAYLA ANLAŞTILAR

Firma, geçen yıl piyasaya açıldıktan sonra 17 markayla anlaştı. 1 yıl içinde yapay zeka desteğiyle 1 milyon 70 bin sahte ürün ve 25 bin sahte ürün satıcısının kaldırılmasını sağladılar. Firmanın iş geliştirme uzmanı Muhammet Ali Tilbeç, platformlardaki sahte ürün ilanlarının kaldırılmasını sağlayarak tüketiciler ve markalar için daha güvenli bir e-ticaret ekosistemi kurmuş olduklarını açıkladı.

Tilbeç'e göre yazılım, ilanlardaki görsel, açıklama ve yorumları inceleyip satıcılarla ilgili şikayetleri analiz ederek sahteciliği tespit edebiliyor. Projeyi desteklemeyi sürdüren T3 Vakfınca TEKNOFEST Adana'ya davet edildiklerini dile getiren Tilbeç, festivalde gençlere ilham kaynağı olmaya ve yaptıkları çalışmaları ziyaretçilere anlatarak iş ağlarını genişletmeye çalıştıklarını sözlerine ekledi.