Dolandırıcıların hedefinde bu kez WhatsApp üzerinden gönderilen düğün davetiyeleri var! Açmadan önce dikkat

17 Kasım 2024 17:36 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 17:52

Dolandırıcılar WhatsApp üzerinden sahte düğün davetiyeleri göndererek kullanıcıları hedef almaya başladı. Mesajla birlikte gönderilen .apk uzantılı dosyalar indirildiğinde, telefonunuza kötü amaçlı bir yazılım yükleniyor. Bu tehlikeden korunmak için bilmeniz gereken kritik bir detay var.

'Dijital dolandırıcılık' dendiğinde aklınızda pek çok şey geliyor olabilir; e-mail yoluyla gönderilen sahte linkler, para kazanma vaadiyle aklınızı çelmeye çalışan yasa dışı siteler, orijinal gibi gözüken ama aslında telefonunuza virüs bulaştıracak olan zararlı yazılımlar, internet ortamında dikkat etmeniz gereken tehlikelerden sadece birkaçı..

WHATSAPP'TAN DÜĞÜN DAVETİYESİ ALANLAR DİKKAT

Bu kez dolandırıcılar, "Bu şeytanın bile aklına zor gelir" diye düşünmenize sebep olacak bir yöntem geliştirdi: WhatsApp üzerinden gönderilen düğün davetiyeleri. Yöntemin işleyişi şu şekilde;

Saldırganlar, bilinmeyen bir numaradan düğün davetiyesi gönderiyormuş gibi yaparak güveninizi kazanmaya çalışıyor. Bu davetiyelerle birlikte bir dosya eki de (genellikle .apk uzantılı bir uygulama dosyası) alıyorsunuz. Eğer dosyayı indirip kurarsanız geçmiş olsun; telefonunuza kötü amaçlı bir yazılım yüklemiş oluyorsunuz.

Söz konusu yazılımlar ise cihazınızdaki tüm verilere erişim sağlayarak dolandırıcılara uzaktan kontrol imkanı tanıyor. Dolayısıyla mesajlar, fotoğraflar, banka bilgileri vb. her türlü kişisel verilerinizin saklandığı telefonunuzu korumak istiyorsanız bilinmeyen numaralardan gelen hiçbir mesajı açmayın. Bir düğün davetiyesi olsa bile.

UNUTULMAMASI GEREKEN NOKTA

Gerçek düğün davetiyeleri genellikle resim veya bağlantı olarak gelir. Eğer sizden indirmenizi isteyen bir dosya alırsanız, "Bu işin içinde bir bit yeniği var" diye düşünseniz iyi olur.