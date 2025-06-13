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 | Baran Aksoy

Dolunayı çekmek istemişti... Kadrajına gireni görünce şoke oldu

Bitlis'te doğa fotoğrafçısı Vedat Atlı, dolunayı çekmek isterken Uluslararası Uzay İstasyonu'nu (ISS) görüntüledi. Atlı, "Böyle bir ana denk gelmek gerçekten çok heyecan verici" ifadelerini kullandı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.06.2025
saat ikonu 09:34
|
GÜNCELLEME:
13.06.2025
saat ikonu 09:42

Bitlis'ten Van'a aracıyla yolculuk yapan doğa fotoğrafçısı Vedat Atlı, dolunayın eşsiz manzarasını görünce aracını yol kenarına çekip ekipmanlarını kurarak bu anı görüntülemek istedi.

Dolunayı çekmek istemişti... Kadrajına gireni görünce şoke oldu

ISS'İ GÖRÜNTÜLEDİ

Atlı, çekim sırasında farkında olmadan çok daha özel bir ana tanıklık etti. Evine dönüp bilgisayarda çektiği görüntüleri izleyen Atlı, dolunayın önünden geçen bir cisim fark etti. Görüntüyü dikkatle inceleyen deneyimli fotoğrafçı, bu cismin Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) olduğunu anlayınca büyük bir heyecan yaşadı.

Dolunayı çekmek istemişti... Kadrajına gireni görünce şoke oldu

"GERÇEKTEN ÇOK HEYECAN VERİCİ"

Bu tesadüfi karşılaşmanın kariyerindeki en özel anlardan biri olduğunu söyleyen Vedat Atlı, "Dolunay zaten başlı başına etkileyiciydi. Ama görüntüleri izlerken ayın önünden bir cismin hızla geçtiğini fark ettim. Yakınlaştırıp incelediğimde bunun ISS olduğunu anladım. Böyle bir ana denk gelmek gerçekten çok heyecan verici" dedi.

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ETİKETLER
#bitlis
#uzay
#fotoğraf
#ıss
#Van
#Dulunay
#Doğa Fotoğrafçılığı
#Teknoloji
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