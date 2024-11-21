Donald Trump, Beyaz Saray'da kriptoya özel pozisyon kuruyor: Bitcoin fiyatı yeni zirveleri görebilir

21 Kasım 2024 15:49 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 16:06

Yeni ABD başkanı Donald Trump, seçim kampanyasında kripto paralara desteğini açıkça ifade etmişti. Şimdi de Trump, Beyaz Saray'da kripto para politikalarına odaklanacak bir pozisyon oluşturmayı planlıyor. Bu adımla birlikte Bitcoin fiyatı yeni zirveleri görebilir.

Bitcoin fiyatı bir kez daha zirve yaptı: 100 bin dolara yürüyor

Bitcoin fiyatı bir kez daha zirve yaptı: 100 bin dolara yürüyor

Donald Trump​'ın başkanlık geçiş ekibi, kripto para​ ve dijital varlık politikalarına odaklanacak yeni bir Beyaz Saray​ pozisyonu oluşturma konusunda çalışmalara başladı. Bloomberg News'in haberine göre, görevi yürütecek adayları değerlendirme sürecine girildi. Henüz geçiş ekibinden resmi bir açıklama yapılmamış olsa da bu adımın kripto para endüstrisi için önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.

DONALD TRUMP'TAN KRİPTO PARA SEKTÖRÜNE DESTEK

Seçim kampanyası sırasında kripto sektörüne desteğini açıkça ifade eden Trump, başkanlık koltuğuna oturduktan sonra ilk iş olarak Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) kripto karşıtı başkanı Gary Gensler'i görevden alacağını vaat etmişti. Ayrıca New York'ta bir barda destekçilerine aldığı hamburgerlerin ödemesini de Bitcoin​ ile yapmıştı.

Reuters'ın haberine göre kripto para sektörüne özel Beyaz Saray pozisyonu oluşturulmasının, sektörün ana akıma taşınması konusunda önemli bir rol oynayacağı değerlendiriliyor.

Beyaz Saray'a bağlı çalışacak kripto sorumlusu; Kongre, Beyaz Saray ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) gibi düzenleyici kurumlar arasında bir köprü görevi görecek. Bu pozisyonun Trump'a doğrudan rapor verecek bir yetkiye sahip olacağı da tahmin ediliyor.

BİTCOİN, REKORA DOYMUYOR

Hiç şüphesiz Donald Trump'ın seçim zaferi, kripto piyasalarına büyük bir ivme kazandırdı. 5 Kasım'daki ABD başkanlık seçimlerinden bu yana adeta Ferrari hızıyla değeri yükselen Bitcoin fiyatı 21 Kasım Perşembe günü bir kez daha zirve yaptı. Trump'ın sosyal medya şirketinin kripto platformu Bakkt'ı satın alacağına dair söylentilerle ilk kez 97 bin doların üzerine çıktı.

BİTCOİN KAÇ DOLAR?

CoinMarketCap sitesinin verilerine göre, haberin yazıldığı tarihte güncel Bitcoin fiyatı 97 bin 800 dolar seviyesinde bulunuyor. Donald Trump'ın planları ve vaatleri gerçekleşirse Bitcoin ile diğer kripto paraların değerleri daha da artabilir.