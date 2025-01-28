Donald Trump, DeepSeek hakkında konuştu: ABD'li şirketlere önemli bir çağrı yaptı

28 Ocak 2025 11:56 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 12:09

ABD Başkanı Donald Trump, Çinli DeepSeek teknolojisinin yapay zeka endüstrisinde büyük bir etki oluşturduğunu ve bu gelişmenin ABD için olumlu olabileceğini belirtti. DeepSeek, rakiplerinin milyarlarca dolar harcadığına kıyasla çok daha düşük maliyetle geliştirdiği AI modeliyle teknoloji piyasasını sarsmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, son günlerde yapay zeka piyasasını adeta kasıp kavuran Çinli DeepSeek teknolojisi hakkında konuştu. Yapay zeka (AI) modelinin ortaya çıkmasının Wall Street'te şok dalgalarını tetiklemesinin ardından DeepSeek şirketinin yükselişini ABD teknoloji endüstrisi için "uyandırma çağrısı" olarak nitelendirdi.

DONALD TRUMP, DEEPSEEK HAKKINDA KONUŞTU

DeepSeek'in piyasaya sürülmesinin ardından Nvidia gibi büyük teknoloji firmalarının hisseleri keskin bir düşüş yaşadı ve çip devi neredeyse 600 milyar dolar piyasa değeri kaybetti. DeepSeek, R1 modelinin rakiplerinin çok altında bir maliyetle yapıldığını iddia ediyor. Bu da Amerika'nın yapay zeka hakimiyetinin geleceği ve ABD firmalarının planladığı yatırımların ölçeği hakkında soru işaretleri doğurdu.

DeepSeek piyasaya sürüldükten sadece bir hafta sonra ABD'de en çok indirilen ücretsiz uygulama oldu. Haberlere ilişkin konuşan Trump, Çin'in yapay zeka endüstrisindeki son gelişmelerin ABD için olumlu olabileceğini söyledi. Air Force One uçağında gazetecilere verdiği demeçte, "Eğer hem daha ucuza yapıp hem de aynı sonuca ulaşabiliyorsanız, bence bu bizim için iyi bir şey" diye konuştu.

Ayrıca Trump, atılım konusunda endişeli olmadığını ve ABD'nin bu alanda baskın bir oyuncu olmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.

DEEPSEEK NEDİR?

DeepSeek, araştırmacılarının yaklaşık 6 milyon dolar (rakiplerin harcadığı milyarlarca dolardan önemli ölçüde daha az) maliyetle eğitildiğini iddia ettiği açık kaynaklı DeepSeek-V3 modeli tarafından destekleniyor. Bu teknolojinin ortaya çıkışı, ABD'nin yapay zekaya güç veren gelişmiş çip teknolojisinin Çin'e satışını kısıtladığı bir döneme denk geldi.

Çinli yapay zeka geliştiricileri, gelişmiş AI çiplerinin düzenli tedariği olmadan iş yapmak için çalışmalarını birbirleriyle paylaştı ve teknolojiye yeni yaklaşımlar denedi. Bunun sonucunda eskisinden çok daha az bilgi işlem gücü gerektiren YZ modelleri ortaya çıktı. Bu, daha önce mümkün olduğu düşünülenden çok daha düşük maliyetli oldukları anlamına geliyor ki bu da sektörü altüst etme potansiyeline sahip.