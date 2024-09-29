Donald Trump, Google'a gözdağı verdi: "Başkan seçilirsem affetmeyeceğim"

29 Eylül 2024 10:46 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 10:48

Donald Trump, Google'ı arama sonuçlarını manipüle ederek kendisine karşı olumsuz, rakibi Kamala Harris'e karşı olumlu içerikleri öne çıkarmakla suçladı ve başkan seçilirse Adalet Bakanlığı'na soruşturma talimatı vereceğini söyledi. Konuyla alakalı Google'dan jet hızıyla açıklama geldi.

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ABD eski Başkanı Donald Trump​, Google​'a karşı "yasal savaş" başlatmayı planlıyor. Başkanlık koltuğuna geri dönerse, Adalet Bakanlığı​'na Google'a yönelik soruşturma açma talimatı vereceğini ifade etti. Trump, Google'ın arama sonuçlarını manipüle ederek kendisi hakkında olumsuz içerikleri öne çıkarırken, rakibi Kamala Harris​'i parlatan haberleri öne çıkardığını iddia ediyor.

DONALD TRUMP, GOOGLE'I 'DAVA' İLE KORKUTTU

Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımla bu iddiayı ortaya attı. "Google'ın yasa dışı bir şekilde Donald J. Trump hakkında yalnızca kötü hikayeleri ortaya çıkaran ve gösteren bir sistem kullandığı, Demokrat başkan adayı Kamala Harris hakkında yalnızca iyi hikayeleri ortaya çıkardığı belirlenmiştir" sözleriyle ses getirdi.

Trump, bu konunun ABD Adalet Bakanlığı tarafından ele alınması gerektiğini belirterek, "Umarım bakanlık bu açık seçim müdahalesi nedeniyle onları yargılar. Aksi halde, ABD Başkanı olduğumda yargılanmalarını talep edeceğim" diyerek açıkça Google'a gözdağı verdi.

GOOGLE, İDDİALARI REDDETTİ

Google ise Trump'ın iddialarını kesin bir dille reddetti. Şirket arama sonuçlarının tarafsız bir algoritmayla düzenlendiğini savunarak, "Her iki seçim kampanyası da alakalı arama sorgularında görünür durumdadır" ifadelerini kullandı.

Google'a göre, arama sonuçlarında herhangi bir manipülasyon ya da yanlılık bulunmuyor. Ancak Trump'ın kampanya ekibi teknoloji devinin taraf tuttuğuna inanıyor.