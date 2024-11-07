Donald Trump kazandı, elektrikli araçların geleceği tehlikede: Üreticileri bekleyen 4 büyük sorun

07 Kasım 2024 10:29 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 10:31

Donald Trump seçim zaferi ilan etti ve yeni ABD başkanı seçildi. Seçimden önce elektrikli araçlara yönelik teşvikleri kaldıracağını söyleyen Trump ile birlikte üreticileri bekleyen büyük sorunlar bulunuyor.

Donald Trump, seçim kampanyası sürecinde elektrikli araçlar (EV) ile ilgili birçok şey söyledi. EV'lere sıcak bakmadığını ve bunların "çalışmadığını" öne sürdü. Ayrıca elektrikli otomobillerin Çin ve Meksika'ya fayda sağlarken Amerikalı otomotiv şirketlerine zarar verdiğini iddia etti. Peki Trump kazandığına göre Tesla gibi şirketleri neler bekliyor?

DONALD TRUMP, ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İÇİN TEŞVİKLERİ KALDIRABİLİR

Seçimden önce Trump, Joe Biden'ın ABD'de elektrikli araç üretimini teşvik etmek amacıyla çıkardığı Enflasyonu Azaltma Yasası'ndaki "harcanmamış tüm fonları iptal edeceğini" söylemişti. Bu kapsamda elektrikli araçlara verilen teşvikler ile batarya fabrikaları ve madencilik teşviklerine kadar bütün fonların iptal edileceği tahmin ediliyor.

Vergi kredilerinin ve teşviklerin ortadan kaldırılması, elektrikli araçların fiyatlarını daha pahalı hale getirecek ve bu da satılan araç sayısının azalmasına yol açacak. Üreticiler de "daha az cömert" bir vergi ortamına uyum sağlamak için planlarını revize etmek zorunda kalacak. Henüz inşaat aşamasına geçmeyen fabrikalar da tehlikede olabilir.

Trump'ın elektrikli araçlara karşı hamlesi sadece bunlarla da sınırlı olmayacak. Daha fazla elektrikli araç şarj cihazı kurmak için oluşturulan Ulusal Elektrikli Araç Altyapısı (NEVI) programı da feshedilebilir. NEVI fonlarının en az yüzde 14'ü doğrudan ABD'nin en büyük EV şarj sağlayıcısı olan Tesla'ya aktarılmıştı. Trump'ın yeni dostuna fayda sağlayan bir programı kesip kesmeyeceğini zaman gösterecek.

ELON MUSK, TRUMP'IN KAMPANYASINA 119 MİLYON DOLARDAN FAZLA HARCADI

Bazı Tesla yatırımcıları, yeni Trump yönetiminin otomotiv endüstrisi için olumsuz olmasının muhtemel olduğunu, ancak Trump'ın kampanyasını desteklemek için 119 milyon dolardan fazla harcayan Musk için olumlu sonuçlanabileceğini söyledi.

Wedbush analisti Dan Ives, "Tesla, elektrikli araç endüstrisinde benzersiz bir ölçeğe ve kapsama sahip. Yeni dinamikler, Musk ve Tesla'ya teşviklerin olmadığı bir ortamda net bir rekabet avantajı sağlayabilir. Muhtemelen Çinli üreticilere uygulanacak daha yüksek gümrük vergileriyle, önümüzdeki yıllarda daha ucuz Çinli oyuncuların ABD pazarını doldurmasını engellemeye devam edecek" dedi.

Donald Trump'ın, 2032 yılına kadar sera gazı emisyonlarını yarıya indirmeyi amaçlayan yeni egzoz emisyon standartlarını geri çekmeye veya zayıflatmaya çalışacağı üzerinde duruluyor muhtemel. Trump, bunu "elektrikli araç zorunluluğu" diye eleştiriyordu. Zira otomobil üreticilerinin bu standartlara uyum sağlamak için, yeni araç satışlarının yarısından fazlasını elektrikli modellerden oluşması gerekiyor.

ABD'Lİ ÜRETİCİLER, REKABET GÜCÜNÜ KAYBEDEBİLİR

Donald Trump bu zorunluluğu kaldırırsa, General Motors ve Ford gibi Amerikalı üreticilerin küresel rekabet gücünü kaybedebileceği değerlendiriliyor. Öte yandan Trump'ın ithal mallara ve yabancı üretim araçlara çeşitli vergiler koyma planı da birçok aracın fiyatını artırabilir. BMW, Mercedes-Benz ve Porsche hisseleri Trump'ın çarşamba günkü zaferinin ardından Almanya borsasında düştü.

Bununla birlikte günümüzde elektrikli araçların durumu, Trump'ın ilk başkanlık dönemindekinden çok daha farklı. EV'ler giderek ana akım haline geliyor ve birçok yatırımın geri alınması mümkün değil. Ayrıca iklim değişikliği tehdidiyle mücadele de önemli bir silah olarak görülüyor. Bütün bu kriterler, Trump'ın daha yumuşak bir tavra geçiş yapmasına yol açabilir.