Donald Trump'ın Elon Musk'tan sonra yeni hamlesi: NASA'nın başına milyarder ismi seçti

05 Aralık 2024 12:05 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 12:08

Donald Trump, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) Direktörlüğüne Jared Isaacman'ı aday gösterdiğini açıkladı. Milyarder iş insanı olarak bilinen Isaacman, ticari uzay görevleri Polaris Dawn ve Inspiration 4'ü finanse eden bir iş insanı olarak tanınıyor.

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'nu yok edecek! Elon Musk devrede: 843 milyon dolarlık sözleşme

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'nu yok edecek! Elon Musk devrede: 843 milyon dolarlık sözleşme

ABD Başkanı seçilen Donald Trump, çarşamba günü yaptığı açıklamada, milyarder Jared Isaacman'ı NASA Direktörlüğüne getirmek üzere aday gösterdiğini duyurdu. Isaacman, kendisi ve SpaceX mühendisi Sarah Gillis'in ilk ticari uzay yürüyüşünü gerçekleştirdiği Polaris Dawn misyonunu finanse etmiş ve bu göreve katılmıştı.

JARED ISAACMAN KİMDİR?

Isaacman, Başkan Joe Biden'ın göreve geldiğinde NASA yöneticisi olarak atadığı eski Florida Senatörü Bill Nelson'ın yerini alacak. Polaris Dawn'ın yanı sıra, Isaacman 2021 yılında SpaceX'in Falcon 9 roketi ile uzaya üç amatör astronotla birlikte çıktığı Inspiration 4 görevini de finanse etmişti.

Isaacman'ın servetinin büyük bir kısmı, 16 yaşında kurduğu ödeme işleme şirketi Shift4'ten geliyor. Halen CEO'luğunu sürdürdüğü bu şirket, yakın zamanda Kanadalı hediye kartı platformu Givex'i satın almış ve 2021'de Elon Musk'ın Starlink şirketiyle bir ödeme anlaşması yapmıştı.

"DÜNYA'DAKİ YAŞAMI DAHA İYİ HALE GETİRECEĞİZ"

Jared Isaacman, X platformunda yaptığı açıklamda, "Başkan Trump'ın desteğiyle size şunu vaat edebilirim: Bir daha asla yıldızlara yolculuk yapma yeteneğimizi kaybetmeyeceğiz ve asla ikinci sırayı kabul etmeyeceğiz" dedi. Amerikalıların Ay ve Mars'ta yürüyeceğini ve bunu yaparken Dünya'daki yaşamı daha iyi hale getireceklerini de sözlerine ekledi.

Isaacman, Trump'ın çeşitli devlet kurumlarının ve danışma komitelerinin başına seçtiği alışılmışın dışında adaylar arasına katıldı. Bu adaylar arasında Elon Musk ve Vivek Ramaswamy'nin yöneteceği yeni "Hükümet Verimliliği Departmanı" da bulunuyor.