Donald Trump'ın sağ kolu Elon Musk, yeni projesini açıkladı: Oyun dünyasına giriyor

29 Kasım 2024 10:03 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 10:03

Tesla ve SpaceX gibi şirketlerin sahibi olan Elon Musk, yeni projesini duyurdu. Elon Musk, yapay zeka şirketi xAI'ın, büyük firmaların hakimiyetindeki oyun sektörüne kaliteyi geri getirmek için yapay zeka tabanlı bir oyun stüdyosu kuracağını açıkladı.

Elon Musk​, yapay zeka şirketi xAI'ın oyun endüstrisine girmeyi planladığını ve bir yapay zeka tabanlı oyun stüdyosu kuracaklarını duyurdu. Musk, X platformunda yaptığı açıklamada, kurumsal sahiplik nedeniyle düştüğünü savunduğu oyun kalitesini artırmayı amaçladığını belirtti.

"OYUNLARI YENİDEN HARİKA HALE GETİRECEĞİZ"

Bu açıklama, Dogecoin'in kurucusu ve Shibetoshi Nakamoto olarak da bilinen Billy Markus'un oyun sektörünün mevcut durumunu eleştirdiği bir paylaşımına yanıt olarak geldi. Markus, oyun geliştiricilerin ve gazetecilerin "ideolojik olarak esir" hale geldiğini ifade ederek, oyuncuların tarihsel olarak açgözlülüğe, manipülasyona ve dışardan gelen dayatmalara karşı olduğunu vurguladı.

Elon Musk'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Devasa şirketlerin sahip olduğu çok fazla oyun stüdyosu var. xAI, oyunları yeniden harika hale getirmek için bir yapay zeka oyun stüdyosu kuracak!"

Duyuru, Wall Street Journal'ın xAI'ın yakında OpenAI'ın ChatGPT uygulamasına benzer bağımsız bir tüketici uygulaması başlatacağına dair haberleriyle aynı zamana denk geldi. Uygulama, kullanıcıların xAI'nin Grok sohbet robotuna kişisel cihazlarından erişmelerine olanak tanıyacak.

Kaynaklar, uygulamanın muhtemelen xAI'ın 5 milyar dolar getirebilecek ve şirketin değerini 50 milyar dolara çıkarabilecek bir sonraki finansman turundan sonra piyasaya sürüleceğini iddia ediyor.