Donald Trump'ın yemin törenine otomotiv sektöründen büyük destek: Ford, GM ve Toyota harekete geçti

28 Aralık 2024 10:10 - Güncelleme : 28 Aralık 2024 10:11

Üç büyük otomotiv şirketi Ford, GM ve Toyota, ABD Başkanı olarak seçilen Donald Trump'ın yemin törenine bağış yapacaklarını açıkladı. Yemin töreni gelecek ay düzenlenecek.

Ford ve General Motors, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın gelecek ay düzenlenecek olan yemin törenine araç ve para desteğinde bulunacaklarını açıkladı. İki şirket, Toyota ile birlikte yemin törenine 1 milyon dolar bağış yapacaklarını duyurdu.

Başkanların, yemin törenleri için bağış toplaması nadir görülen bir durum değil. Mevcut ABD Başkanı Joe Biden'ın 2021 yılındaki yemin töreni destekçileri arasında Google, Microsoft, Boeing, Pfizer, AT&T ve Uber gibi şirketler yer almıştı. Biden, pandemi sırasında gerçekleşen töreni için yaklaşık 61 milyon dolar toplamıştı. Trump ise 2017 yılındaki yemin töreninde 106,7 milyon dolar elde etmişti.

OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNİ NELER BEKLİYOR?

Donald Trump yönetimiyle birlikte otomotiv endüstrisini önemli değişiklerin beklediği tahmin ediliyor. Hatırlatmak gerekirse Trump, Meksika, Kanada ve Çin'den yapılan ithalata ek vergiler getireceğini açıklamıştı. Bu da Kuzey Amerika'daki otomobil üreticilerini olumsuz etkileyebilir. Ayrıca Trump'ın elektrikli araçlar için federal vergi kredisini kaldırmayı planladığı yönünde haberler bulunuyor.

Reuters raporuna göre, Ford CEO'su Jim Farley bu ayın başlarında, Trump yönetiminin potansiyel politika değişiklikleri konusunda "Ford'un bakış açısıyla ilgileneceğine" inandığını söyledi. GM CEO'su Mary Barra ise birkaç hafta önce, otomobil üreticisi ve Trump yönetiminin "çok uyumlu hedeflere sahip olduğunu" düşündüğünü belirtti. Ancak Barra, bazı değişikliklerin olacağını da kabul etti.

Donald Trump'ın yemin törenine teknoloji sektöründen de destek geldi. Şu ana kadar Meta, Amazon, Uber ve Sam Altman gibi tanınmış şirketler ve kişiler milyonlarca dolarlık bağış yaptı.