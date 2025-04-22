DOOM: The Dark Ages Türkçe çıkacak mı? Bethesda Türkiye açıkladı

Yıllardır oyunseverlerin beklediği haber nihayet geldi: Bethesda, tarihinde ilk kez bir oyununu resmi Türkçe dil desteğiyle sunuyor. Hem alt yazı hem arayüz desteğiyle çıkacak DOOM: The Dark Ages, 15 Mayıs'ta Türk oyuncularla buluşacak.

Bethesda Türkçe dil desteği konusunda nihayet ilk adımı attı. Yıllarca The Elder Scrolls V: Skyrim, Fallout serisi, Starfield ve önceki DOOM oyunlarında Türk oyunculara resmi destek sunmayan Bethesda, bu kez DOOM: The Dark Ages ile önemli bir eşiği aşıyor.

id Software iş birliğiyle geliştirilen yeni FPS oyunu DOOM: The Dark Ages, 15 Mayıs itibarıyla Türk oyun sektörü açısından özellikle önemli bir noktaya sahip olarak piyasaya çıkacak. Çünkü oyun, Bethesda'nın resmi Türkçe dil desteği sunduğu ilk yapım olacak.

"MÜJDE! DOOM: THE DARK AGES TÜRKÇE GELİYOR"

Bethesda'nın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Müjde! DOOM: The Dark Ages, 15 Mayıs'ta Türkçe alt yazı ve arayüz desteğiyle geliyor!"

Bethesda Türkçe oyun desteği konusunda bugüne dek oldukça mesafeli bir duruş sergilemişti. Dünyaca ünlü oyunları olan Skyrim, Fallout 4, DOOM Eternal ve Starfield, ne yazık ki Türkçe alt yazı veya arayüz desteği olmadan çıkmıştı. DOOM: The Dark Ages bu anlamda bir kırılıma işaret ediyor.

https://x.com/bethesda_TR/status/1914303127991222373

DOOM THE DARK AGES SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

DOOM The Dark Ages sadece Windows değil, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformlarında da piyasaya sürülecek. DOOM: The Dark Ages sistem gereksinimleri konusu ise oyunu PC üzerinden oynayacak olan kullanıcılar tarafından merak ediliyor.

DOOM: The Dark Ages önerilen sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi: Windows 10 / 11 64-bit

Windows 10 / 11 64-bit İşlemci: AMD Ryzen 7 5700X / Intel Core i7 12700K

AMD Ryzen 7 5700X / Intel Core i7 12700K RAM: 32GB

32GB GPU: NVIDIA RTX 3080 / AMD RX 6800

NVIDIA RTX 3080 / AMD RX 6800 Depolama alanı: 100 GB kullanılabilir alan (NVMe SSD gereklidir)

DOOM: The Dark Ages minimum sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi: Windows 10 / 11 64-Bit

Windows 10 / 11 64-Bit İşemci: AMD Ryzen 7 3700X / Intel Core i7 10700K

AMD Ryzen 7 3700X / Intel Core i7 10700K RAM: 16GB

16GB GPU: NVIDIA RTX 2060 SUPER / AMD RX 6600

NVIDIA RTX 2060 SUPER / AMD RX 6600 Depolama alanı: 100 GB kullanılabilir alan (NVMe SSD gereklidir)

DOOM: THE DARK AGES ÇIKIŞ TARİHİ NE ZAMAN?

DOOM: The Dark Ages çıkış tarihi 15 Mayıs olarak belirlendi. Ayrıca oyun; Game Pass, PS5, Xbox Series X/S, Windows, Steam ve Battle.Net platformları üzerinden erişilebilir olacak.