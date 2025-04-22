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Teknoloji
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 | Ömer Faruk Dogan

DOOM: The Dark Ages Türkçe çıkacak mı? Bethesda Türkiye açıkladı

Yıllardır oyunseverlerin beklediği haber nihayet geldi: Bethesda, tarihinde ilk kez bir oyununu resmi Türkçe dil desteğiyle sunuyor. Hem alt yazı hem arayüz desteğiyle çıkacak DOOM: The Dark Ages, 15 Mayıs'ta Türk oyuncularla buluşacak.

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DOOM: The Dark Ages Türkçe çıkacak mı? Bethesda Türkiye açıkladı
KAYNAK:
Ömer Faruk Dogan
|
GİRİŞ:
22.04.2025
saat ikonu 11:28
|
GÜNCELLEME:
22.04.2025
saat ikonu 11:28

Bethesda Türkçe dil desteği konusunda nihayet ilk adımı attı. Yıllarca The Elder Scrolls V: Skyrim, Fallout serisi, Starfield ve önceki DOOM oyunlarında Türk oyunculara resmi destek sunmayan Bethesda, bu kez DOOM: The Dark Ages ile önemli bir eşiği aşıyor.

id Software iş birliğiyle geliştirilen yeni FPS oyunu DOOM: The Dark Ages, 15 Mayıs itibarıyla Türk oyun sektörü açısından özellikle önemli bir noktaya sahip olarak piyasaya çıkacak. Çünkü oyun, Bethesda'nın resmi Türkçe dil desteği sunduğu ilk yapım olacak.

"MÜJDE! DOOM: THE DARK AGES TÜRKÇE GELİYOR"

Bethesda'nın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Müjde! DOOM: The Dark Ages, 15 Mayıs'ta Türkçe alt yazı ve arayüz desteğiyle geliyor!"

Bethesda Türkçe oyun desteği konusunda bugüne dek oldukça mesafeli bir duruş sergilemişti. Dünyaca ünlü oyunları olan Skyrim, Fallout 4, DOOM Eternal ve Starfield, ne yazık ki Türkçe alt yazı veya arayüz desteği olmadan çıkmıştı. DOOM: The Dark Ages bu anlamda bir kırılıma işaret ediyor.

https://x.com/bethesda_TR/status/1914303127991222373

DOOM THE DARK AGES SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

DOOM The Dark Ages sadece Windows değil, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformlarında da piyasaya sürülecek. DOOM: The Dark Ages sistem gereksinimleri konusu ise oyunu PC üzerinden oynayacak olan kullanıcılar tarafından merak ediliyor.

DOOM: The Dark Ages Türkçe çıkacak mı? Bethesda Türkiye açıkladı

DOOM: The Dark Ages önerilen sistem gereksinimleri:

  • İşletim sistemi: Windows 10 / 11 64-bit
  • İşlemci: AMD Ryzen 7 5700X / Intel Core i7 12700K
  • RAM: 32GB
  • GPU: NVIDIA RTX 3080 / AMD RX 6800
  • Depolama alanı: 100 GB kullanılabilir alan (NVMe SSD gereklidir)
DOOM: The Dark Ages Türkçe çıkacak mı? Bethesda Türkiye açıkladı

DOOM: The Dark Ages minimum sistem gereksinimleri:

  • İşletim sistemi: Windows 10 / 11 64-Bit
  • İşemci: AMD Ryzen 7 3700X / Intel Core i7 10700K
  • RAM: 16GB
  • GPU: NVIDIA RTX 2060 SUPER / AMD RX 6600
  • Depolama alanı: 100 GB kullanılabilir alan (NVMe SSD gereklidir)

DOOM: THE DARK AGES ÇIKIŞ TARİHİ NE ZAMAN?

DOOM: The Dark Ages çıkış tarihi 15 Mayıs olarak belirlendi. Ayrıca oyun; Game Pass, PS5, Xbox Series X/S, Windows, Steam ve Battle.Net platformları üzerinden erişilebilir olacak.

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Sıkça Sorulan Sorular

DOOM: The Dark Ages Türkçe dublaj içeriyor mu?
DOOM: The Dark Ages yalnızca Türkçe alt yazı ve arayüz desteği ile geliyor. Türkçe seslendirme (dublaj) bulunmuyor.
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#Teknoloji
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