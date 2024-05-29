Dövme yaptırmanın kansere yakalanma riskini artırdığı tespit edildi

29 May 2024 15:07 - Güncelleme : 29 May 2024 15:08

Bilim insanları, Dünya'ya benzer yeni bir gezegen keşfetti! 'İnsan yaşamına en uygun yerlerden biri'

Bilim insanları, Dünya'ya benzer yeni bir gezegen keşfetti! 'İnsan yaşamına en uygun yerlerden biri'

Kişinin kimliğini, inançlarını, deneyimlerini veya duygularını ifade etme biçimi olarak kullanılan dövmeleri birçok insan estetik açıdan hoş buluyor ve vücutlarını süslemek için yaptırıyor.

Özel bir iğne kullanılarak deri altına mürekkep enjekte edilmesi yoluyla yapılan dövmelerin insan vücuduna olumsuz bir etkisi olup olmadığıyla ilgili bilgilerimiz sınırlı olsa da İsveç'teki Lund Üniversitesi araştırmacıları, bu konuda önemli bir analiz gerçekleştirdi.

LENFOMA (LENF KANSERİ)

eClinicalMedicine Dergisi'nde yayımlanan araştırma, dövmesi olan insanlarda lenfoma riskinin, dövme yaptırmayanlara kıyasla yüzde 21 daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

Acıbadem Sağlık Grubu'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre lenfoma, bağışıklık sistemi için kritik öneme sahip olan lenfatik sistemin bir kanseri olup, en çok vücudun en önemli savunma mekanizmalarından biri olan lenf bezlerinde görülüyor.

DÖVME MÜREKKEPLERİ TEHLİKE SAÇIYOR

Lund Üniversitesi'ndeki uzmanlar, dövme mürekkeplerindeki kanserojen kimyasalların bu riskin kaynağı olduğunu saptadı. Bu kimyasallar vücuda enjekte edildiğinde, vücudun bunları yabancı madde olarak algıladığı ve düşük dereceli bir iltihaplanma tetiklendiği gözlendi. Bu durumun uzun vadede kanser gelişimine katkıda bulunabileceğine inanılıyor.

20-60 yaşları arasında olan toplam 11 bin 905 kişi incelendi ve bunlardan 2 bin 938'i lenfoma tanısı almıştı. Katılımcılara yaşam tarzı faktörlerini değerlendiren bir anket verildi ve dövmeli olup olmadıkları belirlendi. Lenfoma tanısı alan grupta, yüzde 21'inin dövmesi vardı.

Araştırmayı yürüten Christel Nielsen, "Sigara içme ve yaş gibi diğer ilgili faktörleri dikkate aldıktan sonra, dövmesi olanlar arasında lenfoma gelişme riskinin yüzde 21 daha yüksek olduğunu bulduk" açıklamasını yaptı.

Lenfomanın nadir bir hastalık olduğuna ve araştırma sonuçlarının grup düzeyinde geçerli olduğunu unutmamak gerektiğine dikkati çeken Nielsen, "Sonuçların doğrulanması ve diğer çalışmalarda daha fazla araştırılması gerekmektedir ve bu tür araştırmalar devam etmektedir" diye de ekledi.