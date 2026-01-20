DRAM üretiminde “Made in USA” baskısı artıyor

Kategoriler
ABD, ülke içinde üretim yapmayan bellek üreticilerine yüzde 100’e varan ek gümrük vergisi uygulamayı masaya koydu. Olası adım, küresel DRAM pazarında dengeleri sarsabilir.
Küresel bellek sektöründe arz sıkıntıları zaten can yakarken, DRAM üreticileri için yeni ve ciddi bir risk daha gündeme gelmiş durumda. ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, ülkede üretim yapmayan bellek üreticilerine yüzde 100’e varan ek gümrük vergisi uygulanabileceğini açıkladı. Dikkat çekici açıklama, Micron’un New York’taki fabrika temel atma töreninde geldi.
Lutnick’in sözleri, ABD’nin yarı iletkenlerde uzun süredir savunduğu “Made in USA” yaklaşımını bu kez doğrudan bellek tarafına taşımaya hazırlandığını gösteriyor. Ticaret Bakanlığı herhangi bir şirketin adını anmasa da tabloya bakıldığında riskin kimleri kapsadığı az çok belli.
Bugün küresel DRAM pazarının en büyük oyuncuları arasında yer alan Samsung ve SK hynix, bu ihtimalden en fazla etkilenebilecek şirketler arasında. Her iki şirketin de ABD’de yatırımları var ancak tablo biraz karışık.
Samsung, ABD’de yarı iletken alanında hem ön hem de arka uç yatırımları planlıyor. Ancak iş DRAM üretimine gelince, şu ana kadar netleşmiş bir fabrika kararı bulunmuyor. SK hynix cephesinde ise Indiana’da açıklanan 4 milyar dolarlık yatırım öne çıkıyor. Ne var ki bu yatırım, doğrudan DRAM üretim hatlarını değil; 2.5D paketleme ve Ar-Ge faaliyetlerini kapsıyor.
Mevcut durumda ABD’de aktif şekilde DRAM üretimi yapmayı taahhüt eden tek büyük oyuncu Micron. Bu da olası bir tarife kararının küresel DRAM pazarında ciddi bir kırılma yapabileceğine işaret ediyor. Zaten yapay zekâ talebinin etkisiyle DRAM fiyatlarının tarihi seviyelere ulaştığı bir dönemdeyiz. Üstüne bir de yüzde 100’lük ek gümrük vergisi ihtimali eklenirse, sektör üzerindeki baskının daha da artması kaçınılmaz görünüyor.