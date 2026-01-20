DRAM üretiminde “Made in USA” baskısı artıyor

Samsung, ABD’de yarı iletken alanında hem ön hem de arka uç yatırımları planlıyor. Ancak iş DRAM üretimine gelince, şu ana kadar netleşmiş bir fabrika kararı bulunmuyor. SK hynix cephesinde ise Indiana’da açıklanan 4 milyar dolarlık yatırım öne çıkıyor. Ne var ki bu yatırım, doğrudan DRAM üretim hatlarını değil; 2.5D paketleme ve Ar-Ge faaliyetlerini kapsıyor.