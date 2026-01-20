Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

DRAM üretiminde “Made in USA” baskısı artıyor

Ocak 20, 2026 13:59
1
DRAM üretiminde “Made in USA” baskısı artıyor

ABD, ülke içinde üretim yapmayan bellek üreticilerine yüzde 100’e varan ek gümrük vergisi uygulamayı masaya koydu. Olası adım, küresel DRAM pazarında dengeleri sarsabilir.

Küresel bellek sektöründe arz sıkıntıları zaten can yakarken, DRAM üreticileri için yeni ve ciddi bir risk daha gündeme gelmiş durumda. ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, ülkede üretim yapmayan bellek üreticilerine yüzde 100’e varan ek gümrük vergisi uygulanabileceğini açıkladı. Dikkat çekici açıklama, Micron’un New York’taki fabrika temel atma töreninde geldi.

2
DRAM üretiminde “Made in USA” baskısı artıyor

DRAM ÜRETİCİLERİNE NET MESAJ

Lutnick’in sözleri, ABD’nin yarı iletkenlerde uzun süredir savunduğu “Made in USA” yaklaşımını bu kez doğrudan bellek tarafına taşımaya hazırlandığını gösteriyor. Ticaret Bakanlığı herhangi bir şirketin adını anmasa da tabloya bakıldığında riskin kimleri kapsadığı az çok belli.

3
DRAM üretiminde “Made in USA” baskısı artıyor

Bugün küresel DRAM pazarının en büyük oyuncuları arasında yer alan Samsung ve SK hynix, bu ihtimalden en fazla etkilenebilecek şirketler arasında. Her iki şirketin de ABD’de yatırımları var ancak tablo biraz karışık.

4
DRAM üretiminde “Made in USA” baskısı artıyor

Samsung, ABD’de yarı iletken alanında hem ön hem de arka uç yatırımları planlıyor. Ancak iş DRAM üretimine gelince, şu ana kadar netleşmiş bir fabrika kararı bulunmuyor. SK hynix cephesinde ise Indiana’da açıklanan 4 milyar dolarlık yatırım öne çıkıyor. Ne var ki bu yatırım, doğrudan DRAM üretim hatlarını değil; 2.5D paketleme ve Ar-Ge faaliyetlerini kapsıyor.

5
DRAM üretiminde “Made in USA” baskısı artıyor

MİCRON TEK BAŞINA MI KALACAK?

Mevcut durumda ABD’de aktif şekilde DRAM üretimi yapmayı taahhüt eden tek büyük oyuncu Micron. Bu da olası bir tarife kararının küresel DRAM pazarında ciddi bir kırılma yapabileceğine işaret ediyor. Zaten yapay zekâ talebinin etkisiyle DRAM fiyatlarının tarihi seviyelere ulaştığı bir dönemdeyiz. Üstüne bir de yüzde 100’lük ek gümrük vergisi ihtimali eklenirse, sektör üzerindeki baskının daha da artması kaçınılmaz görünüyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.