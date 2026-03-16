Draper motorlu füze ilk uçuşta süpersonik hıza ulaştı

Ancak bu motorların önemli bir sınırlaması var. Bir kez ateşlendiklerinde itkiyi hassas biçimde ayarlamak ya da motoru durdurup yeniden çalıştırmak neredeyse imkânsız. Bu da füzenin hız kontrolünü ve manevra kabiliyetini belirli ölçüde kısıtlıyor.

ABD’de yürütülen yeni bir savunma projesi işte tam da bu soruna çözüm bulmayı amaçlıyor. ABD Hava Kuvvetleri Araştırma Laboratuvarı (AFRL) ile roket motoru üreticisi Ursa Major’un geliştirdiği füze demonstratörü, sıvı yakıtlı Draper roket motoruyla yapılan ilk uçuş testinde süpersonik hızlara ulaşmayı başardı.

Test uçuşu başarıyla tamamlanırken, elde edilen sonuçların hem füze teknolojilerinde yeni bir yaklaşımın önünü açabileceği hem de daha düşük maliyetli savunma sistemlerinin geliştirilmesine katkı sağlayabileceği değerlendiriliyor.