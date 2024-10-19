Drone devi DJI, ABD'ye başkaldırdı! "Çin'e çalışıyor" iddialarına sert cevap

19 Ekim 2024 15:47 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 15:47

Drone devi DJI, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından "Çin askeri şirketi" olarak tanımlanmasına ve Çin'e çalıştığı iddiasına karşı çıktı. Suçlamalar nedeniyle uluslararası müşterilerinin kendisiyle çalışmaktan kaçındığını savunan şirket, Pentagon'u mahkemeye verdi.

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Çin merkezli dünyanın en büyük drone​ üreticilerinden DJI, ABD Savunma Bakanlığı​'nın (Pentagon) kendisini "Çin ordusuyla bağlantılı şirketler" listesine eklemesi üzerine, bu ithamın haksız olduğunu öne sürerek Pentagon​'a dava açtı. DJI, ABD'nin ulusal güvenlik nedeniyle aldığı bu karar yüzünden mali zarar gördüğünü savundu.

DJI, Pentagon'un "Çin askeri şirketi" tanımlamasını kabul etmediğini belirterek, şirketin ne Çin ordusuna ait olduğunu ne de ordu tarafından kontrol edildiğini ifade etti. Bu tanımlama yüzünden önemli iş anlaşmalarının feshedildiğini belirten DJI, ABD'li ve uluslararası müşterilerinin kendileriyle iş birliği yapmaktan da kaçındığını sözlerine ekledi.

"ANLAŞMALAR FESHEDİLİYOR, KAYIPLAR BÜYÜYOR"

Şirketin dava dilekçesinde, Pentagon'un bu kararı nedeniyle federal hükümet kurumlarıyla çalışma yasaklarının getirildiği ve birçok anlaşmanın iptal olduğu vurgulandı. DJI ayrıca, ulusal güvenlik tehdidi olarak etiketlenmesinin işlerini ciddi şekilde sekteye uğrattığını belirtti.

Açıklamada, Savunma Bakanlığı'nın "hukuka aykırı ve yanlış yönlendirilmiş kararının" DJI'ı önemli ölçüde mali kayıplara uğrattığı bilgisi paylaşıldı. DJI, Pentagon'un kararına karşı 16 aydan uzun süredir yanıt beklediklerini ancak herhangi bir iletişim kurulmadığını ifade ederek, federal mahkemeye başvurmaktan başka bir seçeneklerinin kalmadığını dile getirdi.

ABD'DEN DJI'A KARŞI YENİ YASAL DÜZENLEME: DRONE SATIŞI YASAKLANABİLİR

Tabii DJI ile ABD arasındaki gerilim, Pentagon'un kararlarıyla sınırlı değil. Şirkete karşı son yıllarda birçok yasal sınırlama getiren ABD, son olarak DJI dronlarını tamamen yasaklamayı öngören daha büyük bir adım üzerinde çalışıyor.

"Countering CCP Drones Act" adıyla bilinen ve kısa süre önce ABD Temsilciler Meclisi tarafından onaylanan bir yasa tasarısı kapsamında, DJI dronlarının ABD genelinde yasaklanması gündemde. DJI ürünlerinin, ABD Federal İletişim Kurulu'nun (FCC) "Güvenli ve Güvenilir İletişim Ağları Yasası" kapsamındaki listeye eklenmesi bekleniyor.

Ulusal güvenlik riski oluşturan iletişim ekipmanı veya hizmetlerinin ABD ağlarında kullanılmasını engelleyen söz konusu yasa nedeniyle dronların 2025 yılı itibarıyla ABD'de satış yasağına maruz kalacağı üzerinde duruluyor.