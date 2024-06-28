Dünya çapında popüler olan PUBG Mobile ve Honor of Kings'in Çinli yapımcıları İhlas Medya Grubu'nu ziyaret etti!

28 Haziran 2024 17:40 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 18:12

PUBG Mobile ve Honor of Kings gibi oyunların arkasında yer alan Tencent'in kurucuları İhlas Medya Grubu'ndaki değişimi yakından gözlemledi. E-spor alanına giriş yapan İhlas Medya Grubu Dijital Varlıklar Departmanı Genel Müdürü Volkan Ormanlı, Çinli oyun yapımcılarını ağırladı.

İhlas Medya Grubu her alanda olduğu gibi E-Spor'da da emin adımlar atmaya başladı. Ormanlı, PUBG Mobile ve Honor of Kings gibi oyunların arkasında yer alan Tencent'in kurucularına kurulan stüdyo ve projeleri tanıttı. 28 Haziran günü gerçekleşen ziyaretin detaylarında yeni oyunlar da yer aldı.

ÇİNLİ YAPIMCILAR İHLAS MEDYA GRUBU'NDA!

Türkiye'de olmanın heyecanını yaşayan Tencent Küresel İş Geliştirme ve Ortaklıklar Başkanı Lucas Zheng, yeni projeleri görmek için sabırsızlanırken, İhlas Medya Grubu'nun E-Spor alanına girmesinden memnun olduklarını belirtti.

Ziyarette ayrıca Bla bla ve Tencent E-spor Kıdemli Müdürü Mahmut Emin Öncel ve Kıdemli E-Spor Müdürü Karyn Huang da yer aldı. Öncel, E-Spor alanına İhlas Medya Grubu'nun böyle büyük bir destekle giriş yapmasından memnun olduklarının altını çizdi.

İhlas Medya Grubu, şimdi Türkiye'nin en büyük PUBG Mobile turnuva serilerinden biri olan Yıldızlar Ligi'nde mücadele eden IDA E-Sports'u oluşturdu ve sponsorluğunu üstlendi.

Öte yandan Zheng ve Ormanlı, online oyunlarının geleceğini, E-Sporun nasıl ana akım haline geldiğini ve bu alanda olası iş birliklerini tartıştı.

Zheng, Türkiye'nin Tencent için yeni bir pazar olduğunu ve ülkede büyüyerek varlıklarını genişletmek istediklerini vurguladı.

TURNUVALAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Zheng aynı zamanda Tencent'in Honor of Kings mobil oyunu için Türkiye'de sırasıyla ağustos ve eylül aylarında amatör ve profesyonel düzeyde bir E-Spor turnuvası düzenlenmesi planlarının devam ettiğini açıkladı.

Küresel turnuvadan önce profesyonel düzeydeki yarışma, ekim ayında gerçekleşecek. Akabinde de profesyonel düzeyde yarışmalar yapılacak.

Honor of Kings, Tencent Games tarafından yayınlanan dünyanın en büyük çok oyunculu çevrimiçi savaş arenası (MOBA) oyunudur.

Oyun 2015 yılında Çin piyasasına sürülmüştü ancak bu yıla kadar Çinli olmayan oyunculara sunulmamıştı.

Honor of Kings, şubat ayında Türkiye'ye geldi ve 20 Haziran'da dünya çapında erişime açıldı.

Tencent temsilcileri ayrıca İhlas Medya Grubu'nun İstanbul'daki kompleksini gezerek e-spor departmanlarının yanı sıra televizyon kanalı stüdyolarının da aralarında bulunduğu haber ve medya bölümlerini ziyaret etti.