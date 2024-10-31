Dünya devi otomobil markası satıldı! Uzun süredir mali krizdeydi

31 Ekim 2024 11:39 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 11:53

Uzun bir süredir mali krizle boğuşan dünya devi otomobil markası yeni sahibine kavuştu. Mart ayında Bahreyn Devlet Farlık Fonu Mumtalakat tarafından satın alınan Britanyalı otomotiv şirketi McLaren, Abu Dabi merkezli bir firmaya satıldı.

Lüks spor otomobil markası McLaren, mülkiyetinde bir kez daha köklü bir değişim yaşadı. Geçtiğimiz mart ayında İngiltere merkezli McLaren, Bahreyn​ Devlet Varlık Fonu Mumtalakat'ın tam kontrolü altına girmişti. Ancak Mumtalakat dönemi çok uzun sürmeyecek gibi görünüyor. Zira şirket, bir başka Körfez ülkesine satıldı.

MCLAREN, CYVN HOLDİNGS'E GEÇİYOR

Son birkaç yıldır ciddi mali sıkıntılarla cebelleşen McLaren, yeni yatırımlar arayışındaydı. Abu Dabi​ merkezli CYVN Holdings, otomotiv devinin yüzde 100 hissesini almak için bağlayıcı olmayan bir anlaşma imzaladığını duyurdu.

Motor1'in aktardığına göre, anlaşma ile birlikte CYVN Holdings, McLaren Automotive'i ve yarış kanadını da içine alan McLaren Grubu'na da ortak olacak. Kontrol hissesi hâlâ Mumtalaket'te olacak yarış bölümü, iki fon ile birlikte geliştirilecek. CYVN ve Mumtalakat, elektrikli otomobiller için de araştırma yapacak.

Konuya dair açıklama yapan Mumtalakat, "CYVN Holdings'in bu dönüştürücü seviyedeki yatırımı, özellikle elektrikli araçlar alanında ek sermayeye, ileri mühendislik uzmanlığına ve öncü teknolojiye erişim sağlayacak" ifadelerini kullandı.