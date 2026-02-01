Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Dünya devinde şok: Bir günde 357 milyar dolar para buhar oldu

Şubat 01, 2026 11:56
1
Dünya devinde şok: Bir günde 357 milyar dolar para buhar oldu

Beklentileri karşılamayan bilanço sonrası Microsoft hisseleri yaklaşık %10 geriledi. Son altı yılın en sert düşüşünü yaşayan şirketin piyasa değerinden tek günde 357 milyar dolar silindi.

2
Dünya devinde şok: Bir günde 357 milyar dolar para buhar oldu

Microsoft, son yıllarda bulut bilişim ve yapay zekâ hamleleriyle yatırımcıların gözdesi olmuştu. Azure’un güçlü büyümesi, OpenAI ortaklığı ve Copilot gibi üretken yapay zekâ ürünleri, şirketin geleceğine dair beklentileri yukarı çekmişti. Ancak açıklanan son bilanço, bu iyimser tabloya ciddi bir gölge düşürdü.

3
Dünya devinde şok: Bir günde 357 milyar dolar para buhar oldu

Paylaşılan finansal sonuçların ardından Microsoft hisseleri dün yaklaşık %10 değer kaybetti. Bu düşüş, Mart 2020’den bu yana görülen en sert günlük kayıp olarak kayda geçti. Piyasanın tepkisi sert oldu: Şirketin toplam piyasa değerinden bir günde 357 milyar dolar silindi. Microsoft’un değeri 3,22 trilyon dolara geriledi.

4
Dünya devinde şok: Bir günde 357 milyar dolar para buhar oldu

Yatırımcıların özellikle mercek altına aldığı alan Azure ve diğer bulut hizmetleriydi. Şirket bu segmentte %39’luk bir büyüme açıkladı. Kâğıt üzerinde güçlü görünen bu oran, piyasanın %39,4’lük beklentisinin hafif de olsa altında kaldı. Trilyon dolarlık şirketlerde bu tür ondalık farkların bile ciddi sonuçlar doğurabildiği bir kez daha görüldü.

Bir diğer hayal kırıklığı ise Windows’u da kapsayan “More Personal Computing” segmentinden geldi. Microsoft, üçüncü çeyrek için yaklaşık 12,6 milyar dolarlık gelir öngördü. Bu tahmin de analist beklentilerinin gerisinde kaldı. Yeni çeyreğe dair ima edilen faaliyet marjlarının zayıf kalması, satış baskısını daha da artırdı.

5
Dünya devinde şok: Bir günde 357 milyar dolar para buhar oldu

GPU TERCİHİ TARTIŞMA BAŞLATTI

Şirketin CFO’su Amy Hood, Azure tarafındaki büyümenin daha yüksek olabileceğini savundu. Hood’a göre Microsoft, devreye aldığı yeni GPU kapasitesinin tamamını Azure müşterilerine ayırmış olsaydı, büyüme oranı %40’ın üzerine çıkabilirdi. Ancak şirket, bu kapasitenin bir bölümünü kendi iç yapay zekâ projelerine ve ürünlerine yönlendirmeyi tercih etti. Bu karar, kısa vadede finansal göstergeler üzerinde baskı yaptı.

6
Dünya devinde şok: Bir günde 357 milyar dolar para buhar oldu

YAPAY ZEKÂ HENÜZ KASAYA GİRMEDİ

Asıl tartışma da burada başlıyor. Microsoft bir yandan Azure müşterilerine hizmet verirken, diğer yandan Microsoft 365 Copilot gibi yapay zekâ destekli ürünleri ölçeklendirmeye çalışıyor. Ne var ki analistler, Copilot’un gelir artışını henüz anlamlı biçimde hızlandırmadığı görüşünde. Kullanım tarafında beklenen sıçrama gelmeyince, yapay zekâ yatırımları şimdilik şirkete beklenen katkıyı sağlamış görünmüyor.

7
Dünya devinde şok: Bir günde 357 milyar dolar para buhar oldu

Yine de herkes aynı derecede karamsar değil. Bernstein analistleri, yönetimin kısa vadeli hisse performansından çok uzun vadeli stratejik konumlanmaya odaklandığını vurguluyor. Onlara göre Microsoft, veri merkezi kapasitesini bilinçli şekilde iç projelere kaydırarak ileride daha yüksek katma değerli ürünlerin önünü açmayı hedefliyor. Kapasite kısıtlarının gevşemesiyle bu yaklaşımın finansallara daha olumlu yansıması bekleniyor.

Microsoft’taki bu sert düşüş, şimdilik sektör genelinde zincirleme bir etki yapmış değil. Aynı gün yazılım odaklı teknoloji ETF’leri gerilese de Nasdaq endeksindeki kayıp daha sınırlı kaldı. Hatta Meta, güçlü bilançosu ve yapay zekâ yatırımlarına dair verdiği güvenle hisselerinde çift haneli yükseliş gördü.

