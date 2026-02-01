Dünya devinde şok: Bir günde 357 milyar dolar para buhar oldu

Yatırımcıların özellikle mercek altına aldığı alan Azure ve diğer bulut hizmetleriydi. Şirket bu segmentte %39’luk bir büyüme açıkladı. Kâğıt üzerinde güçlü görünen bu oran, piyasanın %39,4’lük beklentisinin hafif de olsa altında kaldı. Trilyon dolarlık şirketlerde bu tür ondalık farkların bile ciddi sonuçlar doğurabildiği bir kez daha görüldü.

Bir diğer hayal kırıklığı ise Windows’u da kapsayan “More Personal Computing” segmentinden geldi. Microsoft, üçüncü çeyrek için yaklaşık 12,6 milyar dolarlık gelir öngördü. Bu tahmin de analist beklentilerinin gerisinde kaldı. Yeni çeyreğe dair ima edilen faaliyet marjlarının zayıf kalması, satış baskısını daha da artırdı.