Dünya devine 5,5 milyar dolarlık darbe: Hisseler yerle bir oldu

ABD'nin ihracat kısıtlamaları, Nvidia'nın Çin'e sattığı H20 yapay zekâ çiplerini hedef aldı. Şirket, bu kısıtlamaların ardından 5,5 milyar dolarlık zarar açıklarken, hisseleri de sert düştü.

ABD’nin ihracat kontrolleri kapsamında aldığı son karar, yapay zekâ sektörünün devlerinden Nvidia’yı doğrudan etkiledi. Şirket, Çin’e yönelik H20 çip satışlarının kısıtlanması nedeniyle 5,5 milyar dolarlık zarar yazacağını duyurdu. Bu gelişmenin ardından Nvidia hisseleri mesai sonrası işlemlerde yaklaşık yüzde 6 oranında değer kaybetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, yalnızca Nvidia’yı değil, rakibi AMD’nin MI308 modelini de kapsayan yeni lisans gerekliliklerini devreye aldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Başkan’ın ulusal ve ekonomik güvenliği koruma talimatı doğrultusunda bu adımın atıldığı belirtildi.

ÇİN PAZARI KİLİT ÖNEMDEYDİ

Nvidia’nın Çin’de satışa sunduğu en gelişmiş yapay zekâ çipi olan H20, şirketin bölgede ayakta kalma planlarının merkezindeydi. Alibaba, Tencent ve TikTok’un sahibi ByteDance gibi Çinli devler, Şubat ayında Reuters’ın ortaya koyduğu habere göre, uygun fiyatlı yapay zekâ modellerine yönelik artan talep nedeniyle H20 çiplerine yönelmişti.

Her ne kadar H20, eğitim aşamasında Nvidia’nın küresel modellerine göre daha düşük performans sunsa da, modelin "inference" yani kullanıcıya yanıt verme evresindeki başarısı dikkat çekiyordu. Bu alan, yapay zekâ donanım pazarında giderek daha kritik bir rol oynamaya başlamış durumda.

ABD’NİN ASIL ENDİŞESİ: SÜPER BİLGİSAYARLAR

Nvidia, ABD hükümetinin H20’yi yasaklamasının gerekçesini "süper bilgisayarlarda kullanılma riski" olarak açıkladı. Her ne kadar H20 diğer Nvidia çiplerine göre daha düşük işlem gücüne sahip olsa da, bellek ve diğer çiplerle yüksek hızda bağlantı kurabilme kabiliyeti, onu Çin'de süper bilgisayar projelerinde potansiyel bir aday haline getiriyor.

Washington merkezli düşünce kuruluşu Institute for Progress’e göre, bu endişeler boş değil. Kuruluşun hazırladığı raporda, Tencent’in halihazırda H20’leri büyük model eğitiminde kullandığı ve bu durumun mevcut kontrolleri ihlal edebileceği öne sürüldü. Aynı şekilde DeepSeek’in V3 modelini eğittiği süper bilgisayarın da kısıtlamalara takılabileceği iddia edildi.

NVIDIA'DAN SESSİZLİK

Şirket, yaptığı resmi açıklamanın dışında yorum yapmaktan kaçındı. Açıklamada, 5,5 milyar dolarlık zararın stoklar, satın alma taahhütleri ve ilgili rezervlerden kaynaklandığı belirtildi.

Bu gelişmenin hemen öncesinde Nvidia, TSMC gibi ortaklarla birlikte ABD’de önümüzdeki dört yılda 500 milyar dolarlık yapay zekâ sunucu yatırımı planladığını duyurmuştu.