Dünya dışı yaşam arayışında dönüm noktası! Yeni bir süper Dünya keşfedildi: Kepler-725c

Çin Bilimler Akademisi'nin Yunnan Gözlemevleri öncülüğünde yürütülen uluslararası bir araştırma ekibi tarihi bir keşfe imza attı. Yapılan çalışmalarda; Güneş benzeri bir yıldızın çevresinde yaşanabilir yeni bir Dünya gezegeni keşfedildi. ScitechDaily'in haberine göre; "Kepler-725c" ismi verilen bu gezegen, bilim dünyasının daha yeni aşina olduğu yeni bir yöntem olan Transit Zamanlaması Varyasyonu (TTV) ile tespit edildi.

Ekibin tarihe geçen bu keşfi, dünya dışı yaşam arayışında önemli bir dönüm noktası olabilir. Bugüne kadar ötegezegenler genellikle geçiş yöntemi (bir gezegenin yıldız önünden geçerken neden olduğu parlaklık düşüşü) ya da radyal hız yöntemi (yıldızın salınım hareketlerini izleyerek gezegen tespiti) ile keşfediliyordu. Bu son keşif ve uygulanan yöntemle, bir yıldız sistemindeki bilinen bir gezegenin yörünge zamanlamasındaki sapmaları analiz ederek, sistemde gizli başka bir gezegenin varlığını ortaya koydu.

YAŞANABİLİR BÖLGE İÇİNDE YER ALIYOR

Bu teknikle, sistemde daha önce bilinen Kepler-725b adlı gaz devinin 39.6 günlük yörüngesindeki zamanlama değişimleri incelendi. Bu değişimlerin nedeninin, aynı sistemde gizli bir gezegen olan Kepler-725c olduğu belirlendi. Yeni keşfedilen Kepler-725c, G9V tipi bir Güneş benzeri yıldızın etrafında 207.5 günlük bir yörüngede dolanıyor. Yıldızdan aldığı enerji, Dünya’nın aldığının yaklaşık yüzde 40 fazlası. Gezegenin yörüngesinin önemli bir bölümünde "yaşanabilir bölge" içinde yer aldığı anlamına geliyor.

DÜNYA'NIN 10 KATI BÜYÜKLÜĞÜNDE

Gezegenin kütlesi Dünya’nın yaklaşık 10 katı ve bu da onu "süper Dünya" kategorisine sokuyor. Şu an için yüzeyinde su veya yaşam olduğuna dair doğrudan bir kanıt yok, ancak koşullar, bu ihtimali dışlamayacak kadar uygun.

İLK YAŞANABİLİR SÜPER DÜNYA

Kepler-725c, doğrudan gözlemlenmemiş ama varlığı matematiksel olarak ispatlanmış ilk yaşanabilir süper Dünya örneklerinden biri oldu. Bilim insanları, bu tür sistemlerin çok daha fazla sayıda olduğunu ve TTV gibi yöntemlerle tespit edilebileceğini düşünüyor. Araştırmacılar, Çin’in “Earth 2.0” uydusu ile Avrupa Uzay Ajansı’nın PLATO misyonunun devreye girmesiyle, bu yöntem sayesinde daha fazla yaşanabilir gezegenin keşfedileceğini belirtiyor.

“EVREN'DE YALNIZ MIYIZ?”

“Evren'de yalnız mıyız?” sorusu, bu keşifle birlikte bir kez daha güncellik kazandı. Kepler-725c gibi gezegenler, bu soruya verilecek bilimsel cevaba bizi bir adım daha yaklaştırıyor.