Dünya genelinde internet arızası: Microsoft Crowdstrike güncellemesi tüm sektörlerin belini büktü

19 Temmuz 2024 10:23 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 10:39

Dün gece itibarıyla dünya genelinde binlerce Windows sistemli cihaz açılışta Mavi Ekran (BSOD) sorunu yaşadı. Bu durum bankaları, havayollarını, TV yayıncılarını, süpermarketleri ve dünya çapında daha birçok işletmeyi etkiledi. Sorunun sebebi ise CrowdStrike güncellemesi...

Siber güvenlik sağlayıcısı CrowdStrike tarafından yapılan hatalı bir güncelleme, etkilenen bilgisayarları ve sunucuları çevrim dışı hale getirerek makinelerin düzgün bir şekilde başlatılamamasına yol açtı.

TÜRK HAVA YOLLARI DA YAŞANAN ARIZADAN NASİBİNİ ALDI

Türk Hava Yolları (THY) da yaşanan Microsoft Crowdstrike arızasından nasibini alan şirketlerden biriydi. Şirket, bilgi sistemlerindeki arıza nedeniyle biletleme ve rezervasyon sistemlerinde meydana gelen sorunun giderilmesi için çalışma yapıldığını bildirdi.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, bilgi sistemlerinde yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşandığını belirtti.

Sorunun giderilmesi ve yolcuların mağdur olmaması adına gerekli çalışmaların yapıldığına dikkati çeken Üstün, konuya ilişkin en kısa sürede bilgi vereceklerini kaydetti.

THY Basın Müşaviri Üstün, yaptığı ikinci açıklamada, "Değerli yolcularımız, dünyada havacılık da dahil farklı sektörden birçok şirketi etkileyen yazılım kaynaklı bir problem yaşandığı tespit edilmiştir. Kısmi olarak etkilenen operasyonlarımızdaki bu sorunun giderilmesi için gerekli aksiyonlar alınmaktadır. Operasyonlarımız kademeli olarak normal seyrine dönmektedir. Yaşanan aksaklıktan dolayı siz değerli misafirlerimizden özür dileriz." ifadelerini kullandı.

CROWDSTRIKE NEDİR? MICROSOFT GLOBAL HİZMET KESİNTİSİ ONLARCA SİTEYİ ÇÖKERTTİ!

CrowdStrike, bir siber güvenlik şirketi olup özellikle uç nokta güvenliği, tehdit istihbaratı, olay müdahalesi ve tehdit avcılığı konularında uzmanlaşmıştır.

2011 yılında kurulan CrowdStrike, siber saldırılara karşı koruma sağlamak için bulut tabanlı çözümler sunuyor. Şirketin en bilinen ürünü ise Falcon platformu. Falcon, gelişmiş tehdit algılama, önleme ve müdahale yetenekleri sunuyor ve yapay zeka ile gerçek zamanlı koruma sağlıyor.

CROWDSTRIKE ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA GELDİ: HABERİMİZ VAR

Crowdstrike, Microsoft'un Windows işletim sisteminde Falcon sensörüyle ilgili çökme raporlarından haberdar olduğunu açıkladı. Şirket mesajında şöyle dedi: "Crowdstrike destek birimiyle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz. Crowdstrike, Windows'ta Falcon sensörüyle ilgili çökme raporlarının farkındadır."