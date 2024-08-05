Dünya haritasını sil baştan düzenletecek keşif: Avrupa ve Kuzey Amerika aslında tek kıta!

05 Ağustos 2024 16:36 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 16:36

Büyürken çoğumuz Dünya'nın yedi kıtaya ev sahipliği yaptığını öğrendik. Ancak tartışmalı bir çalışma, aslında sadece 6 kıta olduğunu iddia ettiği için coğrafya ders kitaplarını yeniden yazmanın zamanı gelmiş olabilir.

Derby Üniversitesi'nden araştırmacılar, Avrupa ve Kuzey Amerika kıtalarının parçalanmasının hâlâ devam ettiğini söylüyor. Çalışmanın yazarlarından Dr. Jordan Phethean şu açıklamayı yaptı:

"Bu keşif, Kuzey Amerika ve Avrasya tektonik plakalarının, geleneksel olarak 52 milyon yıl önce gerçekleştiği düşünüldüğü gibi, henüz gerçekten parçalanmadığını gösteriyor. Aslında hâlâ geriliyorlar ve parçalanma sürecindeler."

ARAŞTIRMADA İZLANDA'NIN OLUŞUMUNA ODAKLANILDI

Yeni çalışma, Grönland Denizi ile Kuzey Atlantik Okyanusu arasında yer alan İzlanda'nın oluşumuna odaklandı.

Şimdiye kadar, İzlanda'nın yaklaşık 60 milyon yıl önce, Kuzey Amerika ve Avrasya tektonik plakaları arasındaki sınır olan orta Atlantik sırtının yol vermeye başlamasıyla oluştuğuna ve volkanik bir adaya dönüşen sıcak bir manto bulutu oluşturduğuna inanılıyordu.

Ancak ekip yeni çalışmalarında bu teoriye meydan okudu.

Afrika'daki tektonik plakaların hareketini analiz eden araştırmacılar, İzlanda ve Grönland İzlanda Faroes Sırtı'nın (GIFR) da hem Avrupa hem de Kuzey Amerika kıtalarından kayıp ve batık parçalar içerdiğini öne sürüyor. Araştırmacılar yeni tanınan bu özelliği 'Rifted Oceanic Magmatic Plateau' ya da kısaca ROMP olarak adlandırıyorlar.

Dr. Phethean, "Bu kavramı, Kayıp Şehir Atlantis'i bulmanın yer bilimindeki karşılığı olarak düşünmek istiyorum; denizin altında kalmış kayıp kıta parçaları ve kilometrelerce uzunlukta ince lav akıntıları" dedi ve ekledi:

"Afrika'daki volkanik Afra bölgesindeki yarılmanın evrimini inceleyerek ve bunu İzlanda'daki Dünya'nın davranışıyla karşılaştırarak, bu iki bölgenin çok benzer şekillerde evrimleştiğini görebiliyoruz."

Araştırmacılar haklıysa bu, Avrupa ve Kuzey Amerika kıtalarının parçalanmasının halen devam ettiği anlamına geliyor. Bilimsel açıdan bu, Kuzey Amerika ve Avrupa'nın iki kıta olarak değil, tek kıta olarak sınıflandırılabileceği manasını taşıyor.