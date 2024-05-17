Dünya Liderleri, İklim Krizini Ele Almak İçin Azerbaycan’da Bir Araya Geliyor

17 May 2024 16:27 - Güncelleme : 17 May 2024 16:29

Organizasyonun düzenlenmesinde yer alan isimlerden biri de Mehmet Ferman Doğan. Doğan, etkinliğin başarılı bir şekilde planlanması ve uygulanması için çalışmalar yürüten önemli isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Doğan, Azerbaycan hükümetinin zirveye hazır olmak için gerekli altyapı hazırlıklarını yaptığını da kaydetti.

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Doğan'ın verdiği bilgilere göre, COP 29, Paris Antlaşması'nda belirlenen 1.5 derecelik küresel ısınma hedefini destekleyen ve iklim değişikliği ile mücadele için çözüm yolları arayan uluslararası bir toplantıdır. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği ve Çevre Sözleşmesi'nin yıllık toplantısı olan COP 29'un amacı, küresel ısınma, iklim değişikliği ve etkileri ile sera gazı emisyonlarının azaltılması için çözüm yolları aramaktır.

Organizasyonun 11-22 Kasım tarihleri arasında Bakü'de gerçekleşeceğini belirten Doğan, yaklaşık 80.000 kişinin katılmasının beklendiğini ifade etti. Bu katılımcılar arasında 100 devlet başkanı, iş insanları, medya temsilcileri, sanatçılar ve sivil toplum kuruluşlarının yer alacağını da sözlerine ekledi. Böylece, Bakü'nün uluslararası arenada tanıtılacağı ve bölgesel liderlik konumunun güçleneceği bir fırsat olarak değerlendiriliyor.