Dünya savaşa hazırlanıyor! Ülkelerin savunma sanayii harcamaları arttı

17 Temmuz 2024 14:04 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 15:29

2024 yılına ülkelerin savunma sanayiye yaptıkları yatırımlar damga vurdu.

Savunma sanayii alanında artan yatırımların altından ise 3. dünya savaşı çıktı.

Ülkelerin savunma alanındaki harcamalarına yaptıkları yatırımların altında teknoloji ürünleri de yer aldı.

DÜNYA SAVAŞA HAZIRLANIYOR!

Jeopolitik konumlar, gıda krizi, fosil yakıtları ve üstünlük savaşları ülkelerin savunma alanına olan yatırımları artırmasına neden oldu.

2023 yılında ön plana çıkan savunma sanayii ürünlerine ülkeler bu kez şirketleri de dahil etti.

Teknoloji şirketlerinin kontrolünde gelişen savunma sanayii alanındaki bu ataklara artık trilyon dolarlık yatırımlarda yapılmaya başlandı.

Devletlerinde şirketleri teşvik ettiği bu yatırımlar hem ithalatı hem ihracatı etkiledi.

2022 yılında lider olan ABD'yi sarsan en büyük atılım ise Türkiye'den geldi.

Türkiye'nin ürettiği ürünlere talepler artıkça Türkiye savunma sanayii olan yatırımları da artırdı.

Türkiye'de en çok hava savunma sanayii de gelişmeler yaşandı. TCG Anadolu gemisi, İHA-SİHA, Milli Muharip Uçak (KAAN), Elektrikli tank, Gökbey Helikopteri, HürJet uçağı, Bayraktar Kızılelma ve Yerli yazılım teknolojisi üretildi. Bu üretimler Türkiye savunma sanayiine büyük katkılar sağladı.

ÜLKELERİN SAVUNMA SANAYİİ HARCAMALARI ARTTI

2023'te savunma ve havacılık sanayi ihracatında 5,5 milyar dolarlık katkısı oldu.

ABD, Türkiye'nin bu gelişimi konusunda yakın zamanda ise yeni iş birlikleri talebinde bulunmuştu.

Türkiye'de özellikle 2024 Şubat ayında artan savunma sanayiideki yatırımlar ve anlaşmalar dünya basınında konuşuldu.

Yakın zamanda ABD Savunma Bakanlığının yaptığı bir açıklamada; 2024 mali yılı için 886 milyar doları tutarında bir bütçe onayı aldı.

2023 yılına göre bu oran yüzde 3 arttı.

Savaş alanında son teknoloji ürünlerle yer almak için hazırlık yapmaya çalışan Amerika, ürünlerde yapay zekanın kullanımını da artırdı.

Savunma sanayiideki en endişe verici detaylar ise kaynaklar oldu. Parçaların ve üretimdeki madenlerin az olması üretimleri azaltsa da şirketler bunun için ise kesenin ağzını açmayı ihmal etmiyor.

Özellikle Avrupa devletleri dönüşüm malzemelerden savunma sanayii ürünlerini artırmaya çalıştıklarını belirtti.