Dünya yörüngesine Starlink kuran Elon Musk, paraya doymadı! Şimdi de 'Marslink' geliyor

10 Kasım 2024 12:20 - Güncelleme : 10 Kasım 2024 12:20

SpaceX, Starlink teknolojisini kullanarak Mars'a özel bir uydu iletişim ağı olan "Marslink" geliştirme projesini duyurdu. Mars'taki görevlerde veri aktarımı sağlamak amacıyla düşünülen projede, gezegenin yörüngesine yerleştirilecek uydularla yüksek hızda iletişim hedefleniyor.

Bir NASA​ sunumuna göre SpaceX​, Mars​ için Starlink​'in konsept bir versiyonu üzerinde çalışıyor. Projeden, Kızıl Gezegen'e yönelik NASA görevlerini desteklemeye adanmış Mars Keşif Programı Analiz Grubu'nun perşembe günkü toplantısında bahsedildi.

STARLİNK, MARS'TA FAALİYETE GEÇEBİLİR

SpaceFlight Now'a göre bir sunumda NASA çalışanları, uzay ajansının Mars'ın keşfine yardımcı olmak için havacılık ve uzay şirketlerinden ticari hizmetler satın almasından bahsetti. Buna, şu anda Starlink uydu internet sistemini Dünya'daki 4 milyondan fazla kullanıcıya sağlayan SpaceX ile sözleşme yapma olasılığı da dahil.

Sunumdaki slaytlar NASA'nın ticari tedarikçilerden teknolojilerinin Mars'a nasıl uygulanabileceğini açıklayan teklifler sunmalarını istediğini gösteriyor. Bir slaytta NASA, SpaceX'in Starlink uydu tasarımlarını temel alacak "Marslink" geliştirme konseptini listeledi.

MARSLİNK PROJESİ HANGİ ALANLARDA KULLANILACAK?

SpaceX'in konsepti, 4Mbps ya da daha fazla veriyi 1.5 astronomik birim (Mars ile Güneş arasındaki mevcut mesafe) boyunca ışınlayabilen "yeni nesil röle hizmetleri" geliştirmeye yönelik diğer iki proje arasında yer alıyordu. Bu da bu uyduların muhtemelen Starlink'in lazer iletişim sistemi aracılığıyla Dünya'ya ve diğer uzay araçlarına uzayın geniş alanları boyunca veri aktarabileceği anlamına geliyor.

Sunumda şirketin "yer ve yörünge varlıkları için tam görünürlük ve birlikte çalışabilirlik sağlamak üzere Mars yörüngesine yerleştirilmiş birden fazla uzay uydusu" kullanmayı önerdiği belirtildi. Slaytta ayrıca Marslink konseptinin gezegenin görüntülenmesi ve izlenmesi için de kullanılabileceği ifade edildi.

Öte yandan Mars Keşif Programı Analiz Grubu gelecek yıl da sektör oyuncularıyla görüşmeye devam etmeyi planlıyor. NASA'nın sunumunda şimdilik sadece şu ifadeler yer alıyor: "Çalışmaya katılanların ötesinde, konuyla ilgilenen önemli sayıda şirket var."