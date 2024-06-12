Dünyaca ünlü kulaklık firması havlu attı... Artık yeni model üretmeyecek

12 Haziran 2024 17:30 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 17:30

Jabra, Elite 10 ve Elite 8 Active kulaklıklarının yükseltilmiş versiyonlarını tanıttıktan hemen sonra, tüketici kulaklıkları pazarından tamamen ayrıldığını açıkladı.

JABRA KULAKLIK PAZARINDAN ÇEKİLDİ

Jabra'nın ana şirketi GN, rekabetçi kalmanın çok maliyetli olduğunu belirterek, daha kârlı iş kollarına odaklanmak amacıyla 'Elite' ve 'Talk' serilerini sonlandırdığını duyurdu.

GN Üst Yöneticisi (CEO) Peter Karlstromer, şu açıklamayı yaptı:

"Piyasalar zaman içinde değişti ve bugün İşitme, Kurumsal ve Oyun bölümlerimizde sahip olduğumuz diğer birçok fırsata kıyasla adil bir yatırım getirisi elde edemeyeceğimizi değerlendiriyoruz. "Elite ve Talk ürün gruplarında bizi destekleyen perakende ortaklarımıza ve bizi hayatlarının bir parçası haline getiren tüketicilerimize minnettarım."

Jabra'nın Elite kablosuz kulaklık serisi 2016'da piyasaya sürüldüğünden kullanıcılar arasında sevilmişti. Karar, şirketin geçen yıl Elite serisini premium ses pazarına yönlendirme kararının ardından geldi.