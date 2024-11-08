Dünyaca ünlü telefon markasının 'yapıtaşı' çalındı! Yüzbinlerce liraya satışa sunulacak

08 Kasım 2024 14:48 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 15:35

Finlandiya merkezli dünyaca ünlü telefon markası Nokia, telefonlarında kullandığı 'kaynak kodunu' hackerlara kaptırdı. Hackerlara tüm Nokia araçlarının anahtarlarını veren bu sızıntı, yüzbinlerce liraya satışa sunulacak.

Finlandiya merkezli Nokia şirketi ürettikleri dayanıklı telefonlarla ün kazanmıştı. Şirketin telefonlarında kullandığı programların 'yapıtaşı' görevi gören kodları hackerlar tarafından çalındı. Hackerlar, çalınan kodları 20 bin dolara (687 bin TL) satışa sunacak.

Finlandiyalı şirket yetkilileri yaşanan skandal sonrası, "3. aktörlerce çalınan önemli verilerle ilgili iddiaların farkındayız ve bu iddiaları yakından takip ediyoruz" açıklamasında bulundu.

İddiaya göre hackerlar, Nokia'nın telefonlarında kullandığı 'kaynak kodunu', siber suçluların adeta karargahı konumuna gelen bir forumda paylaştı.

YÜZBİNLERCE LİRAYA SATIŞA SUNULACAK

Nokia tarzı telefonların nasıl çalıştığını ve programlarının nasıl korunduğunu açıkça gösteren ve bir hackera tüm Nokia telefonların anahtarlarını veren 'kaynak kodu', 687 bin TL'ye satışa sunulacak.

Nokia telefonların kaynak kodunu çalan aynı hacker grubu, daha önce de 2023 yılında ABD'li senatörlerin sağlık bilgilerini çalmış ve bu bilgeleri internet üzerinden yayımlamıştı.