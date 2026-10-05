Dünyada bir ilk: Almanya’dan oyunculara özel elektrik tarifesi

Almanya’da enerji sektöründe dikkat çeken bir tarife modeli devreye girdi. SWK ENERGIE, özellikle güçlü bilgisayar sistemleri kullanan oyuncuları, yayıncıları ve birden fazla oyun cihazının bulunduğu evleri hedefleyen yeni elektrik paketini tanıttı. “meinGAMING” adı verilen tarifede mantık aslında oldukça basit: Müşteri daha yüksek bir sabit ücret ödüyor ancak kullandığı elektriğin kilovatsaat başına fiyatı daha düşük oluyor. Bu nedenle paket, elektrik tüketimi arttıkça daha avantajlı hale gelebiliyor.

YILLIK 2.500 KWH SINIRI DİKKAT ÇEKİYOR

SWK ENERGIE, tarifeyi özellikle yıllık elektrik tüketimi 2.500 kWh'nin üzerinde olan haneler için öne çıkarıyor. Ancak burada önemli bir ayrıntı var. Söz konusu 2.500 kWh yalnızca oyun bilgisayarının tüketimini ifade etmiyor. Hesaplama, evin toplam yıllık elektrik kullanımı üzerinden yapılıyor.

Yani güçlü bir ekran kartına ve yüksek performanslı bir oyun bilgisayarına sahip olmak, tek başına bu tarifeyi avantajlı hale getirmeyebilir. Evdeki toplam elektrik tüketimi işin asıl belirleyici noktası.

OYUNCU OLMA ŞARTI YOK

Adı “meinGAMING” olsa da tarifeden yararlanmak için oyuncu olmak gerekmiyor. SWK ENERGIE'nin verdiği bilgilere göre akıllı ev sistemleri kullananlar, elektrikli otomobil sahibi haneler ya da genel olarak elektrik tüketimi yüksek olan kullanıcılar da pakete başvurabiliyor. Başka bir ifadeyle şirket oyuncuları vitrinin önüne koyuyor ancak tarife aslında yüksek tüketimli tüm hanelere açık.

12 VE 24 AYLIK SÖZLEŞME SEÇENEĞİ SUNULUYOR

Müşteriler tarifeye geçerken 12 veya 24 aylık sözleşme seçeneklerinden birini tercih edebiliyor. Elektrik fiyatı için de 24 aya kadar garanti veriliyor. Fakat bu garanti, faturadaki her kalemin aynı kalacağı anlamına gelmiyor.

Vergiler, düzenlenmiş bedeller ve şebeke ücretleri gibi maliyetler zaman içinde değişebiliyor. Dolayısıyla elektrik fiyatı garanti altında olsa bile toplam faturada farklılık görülebiliyor.

FİYAT POSTA KODUNA GÖRE DEĞİŞİYOR

meinGAMING tarifesi için herkese uygulanan tek bir fiyat bulunmuyor. Müşterinin ödeyeceği tutar, posta kodu ile tahmini yıllık elektrik tüketimine göre hesaplanıyor.

Bu nedenle paketin gerçekten daha ucuz olup olmadığı da haneden haneye değişebiliyor. Yüksek tüketim yapan bir ev için avantaj sağlayabilen tarife, daha az elektrik kullanan başka bir kullanıcı açısından aynı sonucu vermeyebilir. SWK ENERGIE ayrıca meinGAMING kapsamında sunulan elektriğin Avrupa'daki hidroelektrik santrallerinden sağlanan yenilenebilir enerji kaynaklarından geldiğini belirtiyor. Böylece şirket, oyunculara yönelik dikkat çekici pazarlama yöntemini yüksek tüketim için farklı bir fiyatlandırma modeliyle bir araya getiriyor.