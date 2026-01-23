Dünyada bir ilk: Yapay zeka yasası devrede

Güney Kore, Yapay Zeka Temel Yasası’nı yürürlüğe sokarak yapay zekânın kullanım alanlarını, sınırlarını ve sorumluluklarını netleştiren ilk ülkelerden biri oldu.

Güney Kore, yapay zekâyı kapsayıcı biçimde düzenleyen Yapay Zeka Temel Yasası’nı 22 Ocak itibarıyla yürürlüğe aldı. Böylece yapay zekânın nerede, nasıl ve hangi kurallar altında kullanılacağı ilk kez bu kadar net çizgilerle tanımlanmış oldu. Hükümetin mesajı ise oldukça açık: Amaç yapay zekâyı yavaşlatmak değil, güvenli bir zemine oturtmak.