Dünyada birçok otomobil tehlikede: Bu malzeme tükeniyor!

Otomotiv sektöründe kullanılan kritik bir maddenin tükeneceği yönündeki iddialar sonrası uzmanlar harekete geçti. ABD'nin vergi uygulamaları ve Çin ile ticaret savaşının otomobil sektöründe fiyatları olumsuz etkileyeceği düşünülüyor ancak malzeme eksikliği üreticileri üretim konusunda endişelendirmeye başladı. Dünyada birçok otomobil markasının risk altında olabileceği öne sürülüyor. İşte detaylar...

ABD’nin üst üste vergi uygulamaları ve Çin ile ticaret savaşı küresel piyasaları hareketlendirdi. Dünyada yakından takip edilen otomotiv sektöründe inişli çıkışlı günler yaşanıyor. ABD’de üretilmeyen tüm otomobillere yüzde 25 vergi oranı kararı bazı markaları endişelendirdi ve üretimde aksaklıkların olacağı ön görüldü. Uzmanlar üretimde sadece ticaret savaşı değil bazı malzemelerin tükenmesinin de etkili olacağını belirtti.

DÜNYA OTOMOBİL SEKTÖRÜ RİSK ALTINDA

ABD önemli miktarda doğal kaynağa ev sahipliği yapıyor ancak otomotiv sektöründe kullanılan bir malzemenin risk altında olduğu açıklandı. ABD Jeoloji Araştırması'na göre grafit, doğal grafitin yerel tedariğinin çok az olması ve ithalatın sınırlı olması nedeniyle enerji için kritik bir malzeme olarak sınıflandırılmıştı.

Çin, küresel grafit arzının %95'ini kontrol ediyor ve bu da Batılı otomobil üreticilerini ve hükümetleri benzer malzeme kaynakları yetiştirmek için zorluyor. Grafitin enerji için kritik bir malzeme olarak görülmesiyle, grafit EV pillerinin üretiminde olmazsa olmaz hale geldiğinden dünyadaki tüm arabalar etkileniyor.

OTOMOBİL ÜRETİMİ İÇİN FARKLI ÇÖZÜM

Amerikan otomotiv şirketi General Motors (GM), EV pilleri için sentetik grafit anot malzemeleri tedarik etmek üzere Norveçli Vianode ile bir anlaşma imzaladıktan sonra kıtlığa çözüm buldu. The Pulse'de yer alan detaylarda iki şirket, anlaşmanın resmi olarak 2027'den 2033'e kadar süreceğini duyurdu. Vianode, 2027'de yeni bir Kuzey Amerika tesisinde sentetik grafit üretimine başlamayı planlıyor. Sentetik malzeme, GM ile pil tedarikçisi LG Energy Solution arasındaki ortaklığa katılan Ultium Cells LLC tarafından üretilen pillerde kullanılacak.

KÖMÜR DENEMELERİ

Tesisin ilk aşaması için 2030 yılına kadar 80.000 ton sentetik grafit üretiminin planlandığı doğrulandı. Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı'ndan (ORNL) bir araştırmacı ise hem bol hem de uygun fiyatlı olan kömürü, nadir bulunan mineral grafite dönüştürmek için iki yöntem icat etti.

Kentucky Üniversitesi Uygulamalı Enerji Araştırmaları Merkezi, projede kullanılmak üzere sahalar, kömür ve atık kömür malzemeleri oluşturmak ve sağlamak için ORNL ile iş birliği yaptı. Dünya otomobil sektörünün risk altında olduğu biliniyorken ABD’li araştırmacılar kömürün yanı sıra farklı maddelerle laboratuvar çalışmalarını sürdürüyor.